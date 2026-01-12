Tribuna
3.669 milions més
Els consellers d’Hisenda i Model Econòmic dels governs de la Generalitat Valenciana presidits per Ximo Puig, Vicent Soler i Arcadi España, defensen en aquest article que el Govern valencià ha de donar suport al nou model de finançament, per ser més transparent, més solidari i aportar més recursos dels que aporta l’actual.
Vicent Soler i Arcadi España
Hi ha trens que no passen dues vegades o que, si ho fan, ves a saber quants anys més caldria esperar. Dotze anys després que caduqués l’actual model, la proposta de nou sistema de finançament autonòmic presentada divendres passat per la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, és una oportunitat històrica que el poble valencià no pot deixar escapar.
Ens trobem davant una nova arquitectura que constitueix un pas de gegant cap a la justícia financera pel que fa a la distribució de recursos entre les comunitats autònomes. Els valencians hem sigut pioners a l’hora de reivindicar-ho.
Una reivindicació del Consell del Botànic, liderat per Ximo Puig, i, sobretot i fonamentalment, del conjunt de la societat valenciana. Sindicats, empresaris, universitats, associacions, mitjans de comunicació i institucions com l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques que van estudiar i van recolzar aquesta justa aspiració que es veu satisfeta ara, a expenses de ser aprovada al Congrés.
La proposta beneficia tots els territoris i suposa més transparència, més solidaritat i més recursos. Ni més ni menys que 21.000 milions addicionals del Govern a les comunitats autònomes per impulsar els serveis públics i garantir la igualtat d’oportunitats de tots els espanyols, visquin on visquin. Alhora, es reforça l’autonomia i la corresponsabilitat fiscal perquè s’incrementen els percentatges de cessió dels dos principals impostos: l’IRPF i l’IVA.
En resum, estem davant un model solidari, on hi ha un transvasament de recursos de comunitats amb més recursos a les comunitats amb menys recursos de forma justa i on es redueixen a la meitat les distàncies actuals en finançament per habitant. És a dir, avancem en la cohesió territorial i la igualtat entre espanyols. Per tant, no facin cas de les veus que cridin el contrari: ni creuen en l’equitat, ni en l’Estat del benestar ni en l’Estat autonòmic.
El resultat supera les expectatives més optimistes. Amb el nou model, la Comunitat Valenciana rebria 3.669 milions més el 2027 que no pas si continués l’actual sistema. Això és, un 18% més del que rebríem i suposa el 17,5% del total de recursos addicionals, quan representem el 10% en termes de població.
Més del que s’havia demanat
Aquesta xifra és més del doble del que el president de la Generalitat va demanar al president del Govern central fa tres setmanes a la Moncloa, quan li va reclamar un fons d’anivellament de 1.782 milions anuals. També és molt més que l’anomenada partida reivindicativa que, com a consellers d’Hisenda del Botànic, vam incorporar en els pressupostos de la Generalitat i que ens va permetre durant aquells anys augmentar la despesa social.
Per fer aterrar la xifra, els 3.669 milions addicionals permetrien multiplicar per 12 el pressupost d’habitatge i per 7 el d’atenció a la dependència, construir 200 centres de salut o doblar la plantilla de docents.
La proposta passa el Rubicó del finançament autonòmic en molts aspectes, trenca tabús i comporta un volum de recursos que garanteix la viabilitat de la Generalitat, ja que supera amb escreix l’últim dèficit que va registrar el 2024.
És un fet que ha sigut el Govern de Pedro Sánchez el primer a plantejar el canvi des que el 2014 va caducar el sistema vigent, però, més enllà de debats polítics legítims, és el moment de saber cap a on bufa el vent de la història, és el moment de la responsabilitat i de prioritzar els interessos del conjunt per sobre dels partidistes. Aquest dimecres, en el Consell de Política Fiscal i Financera, la Generalitat Valenciana ha de recolzar la proposta del Govern d’Espanya. Ningú entendria que renunciés a aquesta oportunitat.
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- Sense notícies del projecte ni de la licitació del soterrament dels FGC a Manresa