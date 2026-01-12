El 83% del professorat assegura que el clima a les aules és conflictiu: “Només aspiro a sobreviure fins a la jubilació”
Un informe del sindicat STEs denuncia que “les insolències i les vexacions” d’alumnes i famílies estan provocant atacs de pànic entre el professorat, consum d’ansiolítics i baixes mèdiques
Olga Pereda
Gairebé el 83% del professorat no universitari que imparteix classes a Espanya assegura que el clima a les aules és “conflictiu o complicat”. Un percentatge similar percep un augment de les agressions verbals per part de l’alumnat, que en alguns casos arriben a ser físiques, situacions extremes però “cada cop més habituals”. Les provocacions i les impertinències no provenen només dels estudiants: el 76% dels docents asseguren que les famílies també els falten al respecte i mantenen actituds hostils envers ells.
Aquestes són algunes de les dades de l’estudi Causes del malestar docent a l’ensenyament públic no universitari, elaborat pel Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament (STEs), al qual pertany USTEC, majoritari a l’escola pública catalana. “Vaig entrar a la professió per ensenyar, però ara soc una mainadera amb titulació universitària. Només aspiro a sobreviure fins a la jubilació”, denuncia un dels 13.213 docents entrevistats per a l’elaboració de l’informe, presentat aquest dilluns a Madrid.
El dossier de STEs —continuació del que es va presentar el novembre passat a Catalunya— se suma a la llarga llista d’estudis publicats els darrers mesos sobre l’alarmant desassossec i cansament del professorat. Sindicats com ANPE i CCOO, així com centres de recerca com EsadeEcPol, han posat de manifest, amb dades, que el desgast professional no és només un problema laboral, sinó que està posant en escac l’educació de les noves generacions.
L’anàlisi de STEs conté dades de tot l’Estat, però dibuixa un panorama encara més complicat a les aules de Catalunya. El percentatge de docents que asseguren que el clima a les aules és conflictiu o complicat arriba fins al 87%, el més alt de totes les comunitats autònomes juntament amb les Canàries i només per darrere d’Extremadura (90%). Més baix, en canvi, és el percentatge de professionals catalans que consideren que estan augmentant les agressions per part de les famílies: 70%, davant del 95% al País Basc o el 80% a Andalusia.
Injúries i vexacions
L’enquesta conclou que el nivell d’enfrontaments a les aules està directament relacionat amb un empitjorament de la salut mental dels professionals de l’ensenyament. “Descortesia, greuges, ofenses, insolències, injúries i vexacions. Amb aquest ambient, no és estrany que les baixes mèdiques estiguin a l’ordre del dia. Aquest desgast costa la salut i la il·lusió al professorat, provocant des d’atacs de pànic fins al consum d’ansiolítics”, destaquen els autors de l’informe.
El sindicat exigeix protocols eficaços de prevenció d’agressions i la incorporació de gabinetes psicològics per abordar les conductes disruptives de l’alumnat i garantir suport professional al professorat que pateix estrès o agressions.
Quan els docents són víctimes d’aquest tipus de comportaments per part de l’alumnat, la solució, segons el sindicat, no és dotar-los de recursos sinó “culpabilitzar-los i qüestionar les seves competències pedagògiques”. El resultat és —conclouen— un col·lectiu “sumit en el cansament i la indefensió, que té por de demanar ajuda per no ser titllat d’incompetent”.
Les ràtios
Una vegada més, el professorat es lamenta de la dificultat de fer classe amb tants alumnes a l’aula. Gairebé el 92% asseguren que les ràtios elevades no permeten una atenció adequada a un alumnat cada vegada més divers.
Després d’anys encallada, la reducció de ràtios —una reivindicació històrica— comença a agafar embranzida. El Ministeri d’Educació i Formació Professional va presentar a l’octubre un projecte legislatiu perquè les classes d’educació primària tinguin, com a màxim, 22 alumnes (en lloc dels 25 actuals). A l’ESO i al batxillerat, el límit serà de 25 alumnes, davant dels 30 actuals. Quan la norma esdevingui una realitat (de moment és només un esborrany), el calendari d’aplicació serà gradual i començarà el setembre de 2027.
La decisió ministerial, presa abans del relleu de Pilar Alegría per Milagros Tolón, estableix que l’alumnat amb necessitats educatives especials compti com dues places. Aquest criteri només s’aplicarà als estudiants amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial, o amb trastorns greus, com l’autisme.
L’informe sindical subratlla que el sistema públic “suporta una pressió creixent” en acollir “la immensa majoria” de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (1,1 milions, el 14% del total), que inclou des de la vulnerabilitat econòmica fins al desconeixement greu de la llengua, el retard maduratiu o trastorns del neurodesenvolupament.
Codocència
A causa d’una detecció més gran, aquest alumnat ha augmentat un 75% els darrers anys, mentre que els recursos per atendre’l només han crescut un 30%. “En aquestes circumstàncies, l’única manera de seguir el ritme de la classe que imposa un currículum exigent i enciclopèdic és la codocència”, assenyala l’informe. Afegir un professional a l’aula és la via per mantenir la qualitat educativa, garantir l’equitat, reduir l’elevat índex de repetició de curs i disminuir l’abandonament escolar prematur.
Només un 56% del professorat enquestat pel sindicat qualifica la seva feina com a digna i adequada. “El dia a dia a les aules s’està tornant insostenible, sobretot a secundària”, conclou l’informe, que atribueix part del malestar al fet que la “burocràcia infinita i estèril” ha usurpat el temps dedicat a la didàctica. “Dediquem més hores a omplir informes que no llegeix ningú que a fer classe”, es lamenten els docents.
Pel que fa als salaris, els més insatisfets són els professionals que treballen a Catalunya, on només un 2,5% dels enquestats considera que la seva nòmina és adequada. És el percentatge més baix de tot l’Estat, molt lluny del de Ceuta (26%) o Múrcia (prop del 14%).
Que els professionals de l’ensenyament estiguin cansats i desmotivats no és només un problema sindical. És, segons l’informe, “el pitjor que li pot passar a l’educació”. Revertir la situació passa per disposar de temps per ensenyar i preparar les classes, coordinar-se amb la resta del claustre, mantenir bones tutories i atendre millor l’alumnat, especialment el que més ho necessita.
Sense suport
El professorat no se sent recolzat ni per la societat en general (el 88% creu que la seva feina no és valorada) ni per les administracions públiques (el 85% percep manca de suport institucional). La conciliació de la vida laboral i personal és escassa a causa, segons l’informe, de la hiperconnexió digital i l’excés de tasques no docents, com ara la gestió de beques, els menjadors escolars o la implementació de protocols contra l’assetjament i a favor de la convivència.
