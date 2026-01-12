Cuba acusa els EUA de tallar el subministrament de petroli a l’illa
Trump ha trucat a l’Havana perquè iniciï una negociació "abans no sigui massa tard"
Abel Gilbert
"No tenim un Govern que es presti als mercenaris, al xantatge o a la coerció militar". Cuba va respondre a través del Ministeri d’Exteriors a la intimidació de Donald Trump a l’illa perquè arribi a un acord "abans que sigui massa tard" i que eviti la repetició del que ha passat a Veneçuela. "No tenen moral per assenyalar en res Cuba els que ho converteixen tot en negoci, fins i tot les vides humanes", va dir per la seva banda el president Miguel Díaz-Canel. "Els que avui clamen histèrics contra la nostra nació ho fan malalts de ràbia per la decisió sobirana d’aquest poble d’elegir el seu model polític".
Prèviament, el multimilionari republicà havia anunciat que a l’illa no hi arribaria ni una gota de petroli veneçolà. Tampoc diners rebuts "en grans quantitats" a canvi de proporcionar "serveis de seguretat" a Hugo Chávez i després a Nicolás Maduro. "Veneçuela ja no necessita protecció davant els pinxos i extorsionadors que els han mantingut com a ostatges durant tants anys". Ara "Veneçuela té els Estats Units d’Amèrica, l’Exèrcit més poderós del món, per protegir-los, i la protegirem". Trenta i dos cubans van perdre la vida durant l’operació que va concloure el 3 de gener amb el segrest de Maduro per tropes especials dels EUA.
El canceller cubà Bruno Rodríguez va respondre al seu torn assenyalant que l’Havana "no rep ni ha rebut mai cap mena de compensació monetària o material pels serveis de seguretat que hagi deixat algun país".
Importar combustible
Sobre l’adquisició de cru, va remarcar que, "com tot país, Cuba té absolut dret a importar combustible des d’aquells mercats disposats a exportar-ne i que exerceixen el seu propi dret a desenvolupar les relacions comercials sense la interferència o la subordinació a les mesures coercitives unilaterals dels EUA". Va afegir que "el dret i la justícia estan de part de Cuba. Els EUA es comporten com un criminal que amenaça la pau i la seguretat, no només a Cuba i en aquest hemisferi, sinó al món sencer".
L’illa passa per una crisi estructural que es va aprofundir en els últims anys amb la caiguda del PIB i l’empobriment que les seves autoritats atribueixen a les sancions de Washington. En aquest context, el magnat va publicar a la seva xarxa Truth Social un missatge d’un usuari d’X amb molt pocs seguidors i autodefinit com a "californià conservador", en què se suggereix que el secretari d’Estat Marco Rubio, fill d’immigrants cubans, serà el pròxim president de Cuba. Trump va fer seu el text, acompanyat d’un emoji de riure i aquest comentari "¡A mi em sembla bé!". El magnat va arribar a profetitzar que la més gran de les Antilles "està a punt de caure".
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- Sense notícies del projecte ni de la licitació del soterrament dels FGC a Manresa