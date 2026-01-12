Convenció popular a Galícia
Feijóo anuncia una reforma perquè es pugui investigar els parlamentaris
El líder del PP assenyala Sánchez a l’advertir que modificarà el suplicatori per evitar que els polítics eludeixin la justícia
"Cal acabar amb el sobreseïment definitiu", afirma
«La història no amnistiarà el sanchisme, i el meu Govern, tampoc», va llançar el líder popular
«Que no ens ho venguin com una reparació per als catalans», va dir Feijóo sobre el finançament
El president del PP afirma que l’arrest de Maduro és el principi del final de la dictadura a Veneçuela
Mariano Alonso Freire
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va clausurar ahir juntament amb el president de la Xunta, Alfonso Rueda, la interparlamentària de la formació celebrada durant tot el cap de setmana a la Corunya, com a posada al punt d’un any que comença i que té, almenys, tres cites electorals: les autonòmiques a Aragó al febrer; a Castella i Lleó al març i les d’Andalusia, que probablement seran al juny.
Com a colofó a una cita en la qual es va acusar Pedro Sánchez per part de diversos dels intervinents de ser una "mala persona", com va dir la portaveu parlamentària, Ester Muñoz, o fins i tot el "capo d’una organització criminal", com va sostenir en la jornada de dissabte el portaveu del partit en l’Assemblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, Feijóo va agitar de manera clara el fantasma d’una eventual imputació en el Tribunal Suprem del president del Govern. Ho va fer a l’anunciar una reforma legal per modificar la figura del suplicatori, el mecanisme pel qual el Congrés permet investigar judicialment un dels seus membres, com va fer per última vegada fa just un any en el cas de l’exministre i encara diputat José Luis Ábalos, actualment a presó provisional.
Sense impunitat
"La història no amnistiarà el sanchisme, i el meu Govern, tampoc", va proclamar Feijóo davant els seus. El líder de l’oposició va afegir, sense esmentar directament Sánchez, que "a hores d’ara ningú pot descartar que arribessin a utilitzar la figura del suplicatori per esquivar la justícia", i que "això no pot ser". "El nostre compromís és reformar aquesta figura perquè no pugui traduir-se en el sobreseïment definitiu, i per tant en l’arxivament de cap delicte. Cap polític pot tenir dret a utilitzar el suplicatori per deslliurar-se de la justícia. Cap polític pot tenir dret a assegurar-se la impunitat", va concloure.
Fonts de la direcció del PP expliquen que "reformaran la llei per buscar blindar la capacitat de la justícia d’investigar els possibles delictes de qualsevol espanyol per molt president del Govern que sigui". Davant l’eventualitat que la Cambra baixa denegués el Suprem, cosa que suposaria un xoc gairebé sense precedents entre el poder judicial i el poder legislatiu, i segons la llei actual, la causa en qüestió quedaria sobreseguda per sempre. El que planteja Feijóo ara no és negar al Congrés la possibilitat d’exercir la seva sobirania per negar un suplicatori, però sí que una vegada que el diputat en qüestió deix de ser-ho i perdi per tant la seva condició d’aforat, la causa es pugui reprendre.
Els populars afirmen que es tracta d’una mesura excepcional davant l’actuació d’un cap de l’Executiu que consideren que ha depassat tots els límits, com també va assenyalar el mateix Feijóo, qui, per exemple, ja al setembre va plantejar una altra reforma, en aquest cas perquè un president no pot prorrogar durant dos anys consecutius els Pressupostos Generals de l’Estat, com ja ha fet Sánchez en aquesta legislatura.
"Que no ens venguin això"
Feijóo va assegurar que la "regeneració democràtica" és el seu "primer compromís", i el segon, "viure en un país segur". A més, i 24 hores abans de presidir a Barcelona la reunió setmanal ordinària de la direcció del PP, el líder dels populars va tornar a carregar en termes molt durs contra la proposta de finançament autonòmic realitzada aquesta setmana pel Govern, abans del Consell de Política Fiscal i Financera de dimecres.
Com ja va anunciar a porta tancada dissabte, diumenge vinent a Saragossa es reuniran tots els presidents autonòmics del partit, la majoria dels de les regions de règim comú, per abordar la qüestió específicament amb el seu cap de files orgànic.
"Que no ens venguin això com una reparació per als catalans. Això és només per continuar governant a Catalunya i Espanya. Els diners de tots es reparteixen entre tots", va exclamar en el seu discurs, fortament ovacionat per un públic compost per diputats, senadors, eurodiputats i parlamentaris autonòmics i provincials del partit.
Feijóo es va referir per primera vegada, també, a l’eventual enviament de tropes espanyoles a Ucraïna, una qüestió per la qual Pedro Sánchez va anunciar aquesta mateixa setmana que iniciaria una ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris tret de Vox, com és habitual. El president del PP va ironitzar: "Home, quan els sembla bé reapareix el Congrés. Això està bé, ¿no?". I va afegir, sobre el conflicte, que "el PP està amb Ucraïna, amb la seva sobirania, amb la seva llibertat i amb la seguretat d’Europa. Però amb la mateixa contundència dic que no està amb un govern mentider i trampós", va sentenciar.
"Euro a euro"
En la mateixa línia, va reclamar a l’Executiu que expliqui, "fins i tot euro a euro", el que suposaria una operació parlada pels líders europeus dimarts passat a París, però sense la concreció fins i tot de si aquesta missió de pau seria sota el paraigua de l’ONU, de l’OTAN o sota alguna altra fórmula.
"Sense eufemismes, sense ambigüitats. Sense trampes semàntiques. I no una operació puntual, sinó la política de defensa en el seu conjunt. ¿Quant gastarem en defensa? ¿Quants anys hem de fer-ho? ¿D’on ho trauran? ¿Si no tenen pressupostos, per a quins conceptes i per a quines empreses? Que ho expliquin tot", es va esplaiar Feijóo.
Quan es compleix una setmana de l’operació militar dels EUA per capturar Nicolás Maduro i traslladar-lo a una presó a Nova York, Feijóo es va referir a la situació a Veneçuela. Després de fer algunes referències a la forta immigració gallega en aquest i altres països de Llatinoamèrica, el líder dels conservadors va llançar un crit d’"ànim" a diversos simpatitzants que es trobaven a l’auditori i que van brandir banderes del seu país, sempre molt presents en els actes del PP.
Feijóo va llançar un missatge d’esperança a l’oposició veneçolana, quan va assegurar que "estem esperançats, perquè podem ser una mica més a prop de la democràcia, en el principi del final d’una dictadura tramposa, criminal i miserable", tot i que va advertir que "això no es desmunta en un dia", i va deixar clar que "la feina no ha acabat fins que tots els presos polítics siguin alliberats", els desterrats tornin al seu país i "el poble veneçolà sigui amo del seu destí".
