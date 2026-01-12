Crisi interna
Jordi Sevilla exigeix un «canvi de rumb» al PSOE per sortir de les «trinxeres» de Sánchez i pactar amb el PP
Jordi Sevilla renega del «cesarisme» de Sánchez: «No és bo convertir el PSOE en el seu club de fans»
L’exministre llança un manifest amb què pretendre aglutinar un corrent crític amb la direcció del partit que lidera Pedro Sánchez
Miguel Ángel Rodríguez
Al llarg de nou pàgines, l’exministre socialista Jordi Sevilla ha reclamat aquest dilluns un «canvi del rumb polític» del PSOE. En el manifest, on presenta el moviment Socialdemocràcia 21 per construir una alternativa a
critica que l’actual direcció del partit ha portat a «un auge de l’extrema dreta, a una pèrdua de suports al socialisme i a una dictadura de les minories». Així, exigeix recuperar un «projecte autònom», allunyat del «personalisme» i les «trinxeres» de Sánchez, i que estigui obert a «consensos democràtics amb els seus adversaris polítics en qüestions d’Estat». És a dir, amb el PP.
Qui fa temps va ser ministre d’Administracions Públiques amb José Luis Rodríguez Zapatero mostra la seva distància del projecte liderat per Sánchez. Aquest dilluns, en un manifest que diu que compta amb 40 suports dins del partit, però que ha publicat sense els noms per no desvirtuar-lo, Sevilla consolida les crítiques al president del Govern en el seu «discurs confrontatiu populista» amb els
en la necessitat de l’Executiu d’estar «plegat a les necessitats de vots al Parlament» i en la incapacitat de portar fins a les llars el creixement econòmic que s’observa a l’Ibex 35.
Sense citar el nom de Sánchez en cap moment, Sevilla carrega contra la debilitat del president del Govern, pendent de les aliances «asimètriques» al Congrés i la incapacitat d’oferir «respostes eficaces» als desafiaments actuals. «Defensem una política que torni a situar les persones al centre, allunyant-se de l’espectacle permanent i de l’enfrontament calculat. Una política que renunciï a l’insult com a eina, que substitueixi el soroll per propostes i la crispació per solucions compartides», assevera el manifest.
Aliances i errors
Apuntalant en tot moment la seva crítica en els socis escollits per Sánchez, el text de Socialdemocràcia 21 sosté la necessitat de rearmar un projecte diferent «al d’una esquerra populista i al de l’independentisme que aspiren a trencar amb Espanya», que «fugi del mite de les dues Espanyes condemnades a relacionar-se a garrotades» i que «se sent més fill de la Transició i de la Constitució, que net de la Guerra Civil i de la dictadura franquista». Així, Sevilla reivindica que «les grans transformacions que Espanya requereix només es poden abordar des de la cultura del pacte democràtic, del consens institucional i del respecte a la diversitat d’opinions».
La situació actual, insisteix, no està permetent a Sánchez «aplicar polítiques socialdemòcrates de repartiment de la renda i enfortiment dels serveis públics o una reforma fiscal progressiva». Una situació que allunya l’electorat socialdemòcrata del PSOE. A més, el manifest posa el focus en les «fallades» del model econòmic actual, ja que «2025 tanca amb la borsa en màxims d’una dècada, mentre les famílies de classe mitjana i treballadora amb prou feines recuperen el poder adquisitiu perdut».
Mobilització en el partit
«Cap d’aquests problemes es resol sota governs de la dreta perquè no formen part de les seves preocupacions o, fins i tot, de la seva visió de la societat», afirma Sevilla per reivindicar la «necessitat urgent de recuperar una socialdemocràcia forta, reconeixible i coherent». Així, deixen clar que el manifest és «una convocatòria» perquè s’afegeixin al projecte tots aquells que se sentin socialdemòcrates i creguin en una «esquerra democràtica forta, allunyada dels radicalismes estèrils» i aspirin a «una Espanya cohesionada i justa». «És temps de recuperar la política útil. És temps de recuperar la democràcia social», conclou el text.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Les cases milionàries en venda a Manresa