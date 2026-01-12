El futur del partit socialista
Jordi Sevilla llança un manifest per obrir un "debat intern" en el PSOE
L’exministre busca "provocar un canvi de rumb" en la política d’aliances de Pedro Sánchez, a qui acusen d’haver perdut centralitat
«Volem tornar a la socialdemocràcia i generar suports majoritaris», avança el socialista
Quim Bertomeu
L’exministre socialista Jordi Sevilla llançarà avui un manifest per obrir un "debat intern" sobre el futur del PSOE. Segons va explicar ell mateix a través de les xarxes socials, l’objectiu d’aquest projecte és "provocar un canvi de rumb en la política d’aliances" del partit. Els impulsors de la iniciativa consideren que el PSOE ha perdut centralitat en els últims anys quan ha teixit aliances amb partits com Podem, Sumar, Junts, ERC o Bildu.
"Mobilitzar consciències"
No serà una presentació convencional, és a dir, a través de la convocatòria d’un acte per als mitjans, sinó que el focus d’atenció serà a les xarxes. Cap a les 10.00 hores, en els perfils de X, LinkedIn i Instagram de l’exministre, es farà públic un vídeo de Sevilla acompanyat de companys del partit que li donen suport, dels quals no han transcendit els noms. Des d’allà faran una crida perquè s’hi afegeixin més persones per generar un "efecte bola de neu".
Sevilla, que va ser ministre d’Administracions Públiques en el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero i assessor a Moncloa amb Felipe González, busca "mobilitzar consciències" en el si de la formació. Segons el seu parer, el PSOE ha desatès en els últims anys alguns dels seus principis bàsics. "Volem tornar a la socialdemocràcia amb aspiracions de redistribuir la renda i generar suports socials majoritaris", va afirmar. El manifest es dirà Socialdemocràcia XXI. L’exministre i Sánchez es coneixen des de fa 25 anys, quan el primer estava a l’executiva del partit i l’actual president va entrar a treballar a Ferraz com a economista.
El 2015, Sánchez va comptar amb Sevilla per preparar el programa electoral. Aquesta proximitat es va anar diluint amb el temps, entre altres qüestions perquè en els últims anys l’exministre s’ha mostrat crític amb el president. Va arribar a demanar-li que donés per acabada l’actual legislatura per "tornar a les urnes".
En una entrevista recent a Un café en las alturas, format de PRENSA IBÉRICA, va exposar que el primer moment de ruptura amb Sánchez va ser quan es va abraçar amb el llavors líder de Podem, Pablo Iglesias, en les negociacions del 2019 per formar un govern de coalició.
"Allà trenca els pactes transversals i amb l’altra Espanya, amb la que hem de conviure i treballar, i s’abraça al populisme de Podem", lamenta. Allà comença, segons ell, un "procés de podemització molt important" del seu partit.
El "cesarisme" de Sánchez
Un altre dels grans moments d’incomoditat per a Sevilla arriba en l’última investidura, quan Sánchez forma govern amb Sumar i és investit gràcies als vots de Junts. "Jo soc un socialdemòcrata de tota la vida i no tinc res a veure amb Podem, ni amb Sumar, ni amb Junts", explica ara. Segons ell, el gran risc d’Espanya no és que es trenqui territorialment, sinó "socialment" per les "bretxes de desigualtat" entre els ciutadans. Això és el que considera que el seu partit està desatenent.
En aquesta entrevista ja es va mostrar molt crític amb Sánchez, que va acusar d’haver sotmès el PSOE a un "cesarisme" que no havia tingut mai. La seva opinió és que el partit socialista s’ha convertit en "un club de fans" d’un secretari general –Sánchez– que "ho decideix tot" i que "no té contrapesos interns" ni en el Comitè Federal, ni el Comitè Executiu ni les federacions. Això és el que intentarà començar a canviar a partir d’avui amb el seu manifest.
