Repartiment autonòmic
Junqueras comença la recerca de suport per al nou finançament
El líder d’ERC s’asseurà amb sindicats i patronals per convèncer-los del model i aconseguir així que el Congrés el validi
Quim Bertomeu
Superada una primera fase d’eufòria per haver pactat un nou model de finançament, els defensors de la proposta han d’enfrontar-se a una segona fase una mica més crua: la de buscar els suports necessaris perquè tiri endavant al Congrés. Ara mateix, no els tenen. Per aconseguir aquest objectiu, el líder d’ERC i un dels pares del nou model, Oriol Junqueras, començarà aquesta setmana una ronda de contactes amb actors de pes de la societat civil catalana per convèncer-los de les bondats del projecte.
Aquests actors no tenen vot a la Cambra baixa, però poden ajudar a crear un clima favorable perquè el finançament guanyi adeptes i acabi superant el mur que ara hi ha al Congrés. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO de fonts coneixedores, Junqueras ja té agendades reunions per a aquesta setmana vinent amb els sindicats Comissions Obreres (dimarts) i UGT (dimecres). També es veurà pròximament amb les patronals Foment del Treball, Pimec i Cecot, així com amb entitats sobiranistes com Òmnium Cultural. Hi haurà més trobades.
Augment "insuficient"
Fins ara, qui més dubtes ha expressat sobre el nou model ha sigut Foment, liderada per l’exdiputat Josep Sánchez Llibre. Divendres ja van traslladar a la Generalitat que consideren "clarament insuficients" els 4.686 milions d’euros addicionals que l’Estat aportarà a la Generalitat. El principal lament de la patronal és que no s’hagi desencallat que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) pugui gestionar els impostos que es paguen a Catalunya. Els sindicats són una mica més optimistes.
Fonts d’ERC exposen que aquesta ronda de contactes ha de servir per intentar oferir una "visió global" del que ha recordat a tres bandes entre el Govern, la Generalitat i ERC. Consideren que després de l’anunci de l’acord s’ha generat "molt soroll" pel debat entre partidaris i detractors i que, transcorreguts uns dies, aquesta ronda de contactes permetrà transmetre de manera reposada els aspectes positius que, segons ERC, té el pacte segellat.
Un dels principals arguments que esgrimirà el partit de Junqueras és que l’acord aconseguit suposa un "canvi de model" i no una mera reforma de l’anterior.
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- Sense notícies del projecte ni de la licitació del soterrament dels FGC a Manresa