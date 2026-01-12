Amenaça dels aiatol·làs
Les bases i els vaixells de càrrega, objectiu de Teheran
Adrià Rocha Cutiller
«Siguem clars: si els EUA llancen un atac militar, els territoris ocupats –una referència a Israel sense dir-ne el nom– i els vaixells de càrrega comercials i bases militars nord-americanes seran objectius legítims de la nostra resposta», va afirmar ahir el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, membre de la facció més ultraconservadora i radical del règim i antic líder de la Guàrdia Revolucionària, el cos d’elit politicomilitar amb més poder i l’òrgan encarregat de reprimir violentament les protestes al país persa. Segons The New York Times, Trump ha sigut informat i consideraria possibles accions contra l’Iran. Experts militars, però, asseguren que aquest hipotètic atac nord-americà no podria ser una operació sostinguda en el temps: a diferència de juny, quan els EUA es van afegir a la guerra de 12 dies de bombardejos d’Israel contra l’Iran, Washington no disposa ara dels seus portaavions i equipament desplegats a la regió.
Aquesta última onada de protestes va començar el 28 de desembre, quan comerciants de productes electrònics van declarar una vaga, el tancament dels comerços i l’inici de petites protestes per la depreciació del rial, la moneda nacional, que va perdre més de la meitat del valor el 2025.
