Amenaça dels aiatol·làs

Les bases i els vaixells de càrrega, objectiu de Teheran

Una imatge distribuïda per l'Oficina del Líder Suprem de l'Iran mostra a l'Aiatol·là Ali Khamenei saludant a una multitud durant una cerimònia a Teheran, l'Iran, 03 de gener de 2026. Khamenei va comentar sobre les recents protestes a l'Iran, incloses les dels comerciants, emfatitzant que 'el descontentament és distint de la protesta' i que els esvalotadors han de ser tractats adequadament. (Protestes, Teheran) EFE/EPA/*IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT HANDOUT ÚS EDITORIAL ÚNICAMENT/NO VENDES. HANDOUT EDITORIAL USI ONLY/NO SALES

Adrià Rocha Cutiller

Istanbul

«Siguem clars: si els EUA llancen un atac militar, els territoris ocupats –una referència a Israel sense dir-ne el nom– i els vaixells de càrrega comercials i bases militars nord-americanes seran objectius legítims de la nostra resposta», va afirmar ahir el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, membre de la facció més ultraconservadora i radical del règim i antic líder de la Guàrdia Revolucionària, el cos d’elit politicomilitar amb més poder i l’òrgan encarregat de reprimir violentament les protestes al país persa. Segons The New York Times, Trump ha sigut informat i consideraria possibles accions contra l’Iran. Experts militars, però, asseguren que aquest hipotètic atac nord-americà no podria ser una operació sostinguda en el temps: a diferència de juny, quan els EUA es van afegir a la guerra de 12 dies de bombardejos d’Israel contra l’Iran, Washington no disposa ara dels seus portaavions i equipament desplegats a la regió.

Aquesta última onada de protestes va començar el 28 de desembre, quan comerciants de productes electrònics van declarar una vaga, el tancament dels comerços i l’inici de petites protestes per la depreciació del rial, la moneda nacional, que va perdre més de la meitat del valor el 2025.

