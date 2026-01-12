La moral o la llei
Rafael Vilasanjuan
Afirmar avui que els EUA continuen sent el far global de les llibertats i la democràcia és molt dir. En només set dies, Donald Trump ha segrestat Nicolás Maduro, una autòcrata que sotmetia i torturava els veneçolans que no pensaven com ell. Tot i que la raó no ha sigut aquesta, sinó que vol explotar la seva bossa de petroli. Ha amenaçat Dinamarca, un aliat de l’OTAN amb un govern de qualitat democràtica impecable, posant les pistoles sobre la taula si no li entrega Groenlàndia. De passada ha enviat missatges a Cuba, Colòmbia i Mèxic, perquè ara que han vist les barbes del veí tallar, vagin posant-se en fila. I per si no fos prou ha anunciat al diari de més influència global que l’única llei que respecta és la que li dicta la seva moral.
Rodejada de submisos, sembla que aquesta moral el corroïa a les nits qüestionant què fa el país més poderós del món en les organitzacions multilaterals quan té la força per la mà i ha manat sortir de totes. I aquesta mateixa moral que pretenia parar les guerres i merèixer el premi Nobel de la Pau, ha indultat aquesta setmana els assaltants del Capitoli i sol·licitat pujar la despesa en defensa a un bilió i mig de dòlars a l’any, una xifra –per entendre-la–, amb una dotzena de zeros darrere.
Set dies de por, en què curiosament no han tingut espai els informes de les cites que li preparava el pedòfil i proxeneta Epstein. La seva moral passa de llarg per allà, com passa de la democràcia i la llibertat. Als EUA és capaç de defensar un agent de les patrulles creades per perseguir immigrants que va disparar i va matar una dona indefensa a Minneapolis, que tot el seu govern ha desqualificat com una activista d’esquerra radical.
¿No és exactament això de què acusàvem Maduro, de perseguir els que no pensen com ell? Entre demòcrates i autoritaris, la diferència entre ells dos comença a ser insignificant. Ara el que explica és la moral i la de Trump, elevada a nou marc polític global només diferència entre poderosos i submisos. Aquesta és la nova llei.
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- Sense notícies del projecte ni de la licitació del soterrament dels FGC a Manresa