El president activa el PP català amb la vista posada a la Moncloa
Feijóo, que visita avui BCN, intensificarà la presència a Catalunya aquest any perquè és un territori determinant en què "s’hi juga molt"
L’estratègia és reforçar el discurs sobre seguretat al cinturó roig metropolità
Gisela Boada
En el PP interpreten que els suposats casos d’assetjament que afloren en el PSOE, juntament amb els àudios de contingut sexista destapats per l’UCO i atribuïts a exdirigents socialistes, els beneficien electoralment perquè empenyen cap a l’abstenció una part de l’electorat feminista d’esquerres. Malgrat això, en el partit estan convençuts que aquesta nova crisi no alterarà la decisió de Pedro Sánchez de no avançar les eleccions i que tampoc forçarà Junts a recolzar una moció de censura. Tot i així, davant una legislatura cada vegada més afeblida també per la corrupció, el PP vol tenir-ho tot preparat. Amb aquest escenari al cap, Alberto Núñez Feijóo ha ordenat als presidents provincials a Catalunya activar tota la maquinària del partit amb vista al pròxim cicle. "Vol tenir-ho tot preparat per al que pugui passar; a Catalunya s’hi juga molt", apunta a EL PERIÓDICO una font del PP català, que admet l’exigència de la direcció nacional amb aquesta comunitat i la fixació que té Feijóo amb les grans majories absolutes de José María Aznar (2000) i Mariano Rajoy (2011), convençut que el bon resultat en aquesta comunitat autònoma (van aconseguir 12 i 11 escons respectivament) va ser determinant.
Comitè de direcció
El 2023, amb el líder actual, els populars en van treure sis. El seu objectiu és tenir a punt l’estructura territorial per a les pròximes generals i, per fer-ho, ell hi intensificarà la presència aquest 2026, segons asseguren diverses fonts consultades. Feijóo visita avui Barcelona per reunir el comitè de direcció per començar la ronda de visites territorials que vol mantenir aquest 2026 a Catalunya.
Sense avenç electoral a la vista, els comicis municipals es presenten com l’avantsala de les generals. Per això, a Gènova la consigna és clara: els vots a Feijóo s’han de construir "a peu de carrer", i la campanya territorial de les municipals serà clau per aconseguir-ho. Així ho han traslladat diversos líders del PP, com Miguel Tellado, secretari general, o Elías Bendodo, secretari d’organització, en diverses reunions amb el grup parlamentari del PP català. En les reunions, segons fonts presents, insisteixen en la necessitat de treballar amb solidesa en el territori per "ajudar" Feijóo a aconseguir un resultat que li permeti arribar a la Moncloa. I això passa, incideixen, per saber explicar bé les propostes, fet que, reconeixen dins del PP català, no sempre s’ha fet bé.
L’estratègia és reforçar el discurs sobre seguretat a zones com el cinturó roig metropolità, on Vox comença a capitalitzar el vot del descontentament socialista, que el PP vol esgarrapar. La direcció nacional popular pretén obrir un espai propi en aquest electorat, en un moment en què la sensació d’inseguretat al carrer i la percepció que la immigració s’ha convertit en un problema van a l’alça.
Enquestes com les del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) situen totes dues qüestions entre les preocupacions principals dels catalans, després de l’habitatge. "Hem de tenir un plantejament clar i que la gent vegi que tenim un pla", assenyala una altra veu del PP català.
Feijóo també ha volgut implicar-se personalment en la captació del vot català preocupat per aquests assumptes. De fet, va triar Barcelona per presentar el seu pla d’immigració, eix central del seu full de ruta amb què aspira a conquerir la Moncloa.
