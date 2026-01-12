FED
El president de la Reserva Federal dels EUA revela que afronta una investigació per la renovació multimilionària de la seva seu
Denuncia la «pressió constant» del Govern en la política monetària i defensa la seva tasca en quatre administracions de diferent partit «sense favoritismes polítics»
EP
El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Jerome Powel, ha revelat aquest diumenge que afronta una investigació del Departament de Justícia relacionada amb el seu testimoni davant el Congrés del juny passat sobre la renovació multimilionària de la seu de l’organisme, si bé ha emmarcat aquesta acció en les «amenaces i la pressió constant» de l’Administració deDonald Trump.
«Divendres, el Departament de Justícia va entregar a la Reserva Federal citacions del gran jurat, en què amenaçava amb una acusació penal relacionada amb el meu testimoni davant el Comitè Bancari del Senat el mes de juny passat. Aquest testimoni es referia, en part, a un projecte plurianual per renovar els edificis històrics d’oficines de la Reserva Federal», ha relatat en un vídeo difós en el compte de l’organisme a la xarxa social X.
Powell, que ha assegurat mantenir un «profund respecte per l’Estat de dret i la rendició de comptes», ha considerat la investigació en contra seu com una «acció sense precedents» de Washington, que «s’ha de veure en el context més ampli de les amenaces i la pressió constant del Govern».
«Ningú, i sens dubte tampoc el president de la Reserva Federal, està per sobre de la llei», ha assenyalat en un discurs en el qual ha assegurat que «l’amenaça de càrrecs penals és una conseqüència que la Reserva Federal fixi els tipus d’interès basant-se en la nostra millor avaluació del que servirà a allò públic, en lloc de seguir les preferències del president».
«Aquesta nova amenaça no té a veure amb el meu testimoni del mes de juny passat ni amb la renovació dels edificis de la Reserva Federal. No té a veure amb la funció de supervisió del Congrés», ha assegurat abans de defensar que l’organisme ha informat al Congrés sobre aquest assumpte a través de «testimonis i altres divulgacions públiques». «Això són pretextos», ha afegit.
En canvi, ha reiterat, «es tracta de si la Reserva Federal podrà continuar fixant els tipus d’interès basant-se en les proves i les condicions econòmiques, o si, al contrari, la política monetària es veurà condicionada per la pressió política o la intimidació».
Powell ha remarcat la seva tasca al capdavant de la Fed durant quatre administracions tant del Partit Republicà com del Demòcrata, en les quals ha realitzar les seves funcions sense temor ni favoritismes polítics, centrant-se únicament en el seu mandat d’estabilitat de preus i màxima ocupació.
«El servei públic de vegades requereix mantenir-se ferm davant les amenaces. Continuaré exercint el càrrec per al qual em va confirmar el Senat, amb integritat i compromís al servei del poble nord-americà», ha asseverat.
Trump ha advocat insistentment per abaixar els tipus d’interès tant sí com no per reduir els costos de finançament del Govern federal i dinamitzar l’activitat del sector privat.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Les cases milionàries en venda a Manresa