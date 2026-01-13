Exteriors
Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran
Mario Saavedra
El ministre d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha convocat aquest dimarts l’ambaixador iranià a Espanya per traslladar la seva «enèrgica repulsa i condemna» a la repressió popular davant de les manifestacions del poble iranià.
«S’ha de respectar el dret de manifestació pacífica dels iranians i de les iranianes, la seva llibertat d’expressió, s’han de restablir immediatament les comunicacions amb l’exterior, incloent-hi internet, i li recordarem que el dret de comunicació lliure dels ciutadans és també un dret fonamental», ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Ha assegurat que també li demanaran que cessin les «detencions arbitràries».
«Manifestants pacífics»
El Govern d’Espanya va emetre ahir un comunicat de «condemna a la violència exercida contra els manifestants pacífics a l’Iran». Exigeix a les autoritats del país que «es respecti i garanteixi l’exercici de la llibertat d’expressió i de manifestació pacífica».
El Govern d’Espanya reclama a les autoritats de l’Iran que s’aixequin de manera immediata totes les restriccions a les comunicacions i es posi fi a les detencions arbitràries de manifestants pacífics», demana el Ministeri.
Segons l’organització Iran Human Rights, una ONG d’iranians a l’exili a Noruega, la llista de morts inclou ja prop de 600 manifestants i al voltant de 85 membres de les forces de seguretat.
Les protestes van començar a finals de desembre per l’alça dels preus i la caiguda del valor de la moneda iraniana, el rial, davant el dòlar. Els comerciants del basar de Teheran van ser els primers a sortir al carrer, però aviat s’hi van sumar manifestants pro democràcia o contra la repressió religiosa de la teocràcia dirigida pels aiatol·làs. Hi ha hagut revoltes en desenes de ciutats de gairebé totes les regions del país persa.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna