Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mortalitat a la C-16Álvaro ArbeloaEl ForasterJulio IglesiasBus Manresa-BarcelonaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Presos polítics

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat que Caracas treu de la presó tres presos polítics hispanoveneçolans més

Albares anuncia l’alliberament de tres presos espanyols més a Veneçuela

Albares anuncia l’alliberament de tres presos espanyols més a Veneçuela

Mario Saavedra

Madrid

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat que el Govern de Caracas ha alliberat tres presos hispano-veneçolans més.

«Vull informar a tots els ciutadans que ahir van haver-hi tres noves allibereracions, que s’uneixen al grup de cinc que ja són a Espanya», ha afirmat el cap de la diplomàcia en una entrevista d’aquest dimarts a Catalunya Ràdio. «Tots ells són ciutadans binacionals. Un ciutadà espanyol ha decidit mantenir-se a

per la seva pròpia voluntat. Una altra ciutadana ha decidit venir i avui mateix volarà rumb a Espanya. Una altra ciutadana està pensant si prefereix quedar-se a Veneçuela o tornar a Espanya, com estem oferint a tots els que són alliberats».

El ministre no ha volgut incidir en el paper de José Luis Rodríguez Zapatero en l’alliberament de presos, tret de remarcar que aquesta mediació s’ha fet a petició dels propis reus, no en representació del Govern d’Espanya.

El Govern aplaudeix aquests passos per part del nou Govern de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro fins que aquest va ser capturat i portat als Estats Units, després d’un assalt i bombardeig del país. «Això és un segon pas que sens dubte nosaltres considerem molt positiu i animem el govern veneçolà en aquesta nova etapa del país a continuar avançant en aquesta línia».

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  2. L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
  3. Les cases milionàries en venda a Manresa
  4. Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
  5. A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
  6. Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
  7. «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
  8. Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

La C-16 continua tallada al Berguedà per les tasques de neteja i reparació després de cinc dies de protesta pagesa

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

El Govern de Veneçuela va alliberar ahir tres presos espanyols més, segons ha anunciat el ministre Albares

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Els tractaments per cànnabis han crescut un 180% en 10 anys a la regió central

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Espanya convoca l’ambaixador iranià per protestar per la repressió dels «manifestants pacífics» a l’Iran

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

Rodalies a Barcelona perd 10 milions d’usuaris en dos anys, mentre que Madrid en guanya més de 15

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”

El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
Tracking Pixel Contents