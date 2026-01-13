Feijóo promet reduir a quatre anys els terminis de construcció d’habitatge
El president dels populars es compromet, en la seva visita a Barcelona, a començar a edificar un milió de pisos "en la pròxima legislatura"
Gisela Boada
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va viatjar ahir a Barcelona per reunir el seu comitè de direcció –el màxim òrgan del partit– a la capital catalana i presentar un "pla integral d’habitatge", lligat a la contraproposta de reforma del finançament autonòmic que el PP preveu presentar el 2026 i que el líder de l’oposició vol implementar si arriba a la Moncloa. La cita a Barcelona no va ser fútil, sinó tota una declaració d’intencions pocs dies després que el Govern donés a conèixer la seva proposta per reformar el sistema de finançament autonòmic amb certes "singularitats" catalanes, d’acord amb el pacte dels socialistes amb ERC.
Els populars van rebutjar immediatament la reforma al considerar que era una "cessió" a l’independentisme per a la "supervivència" del president del Govern: "[Pedro] Sánchez condiciona el finançament al seu benestar personal a la Moncloa; jo, als que facin més habitatges a les seves comunitats autònomes i els seus ajuntaments", va dir el líder popular des de l’Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona, on també es va comprometre a "iniciar la construcció d’un milió d’habitatges Espanya en la pròxima legislatura", donant per descomptat que serà el pròxim president.
L’habitatge, qüestió d’Estat
L’eix central de la proposta d’habitatge que va presentar davant la plana major del PP passa per vincular el finançament autonòmic i les regles de despesa a l’impuls efectiu d’habitatge, principal maldecap dels espanyols segons el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). Per afrontar-lo, Feijóo va presentar les 15mesures que recull el pla, amb les quals pretén atraure comunitats i ajuntaments. "L’habitatge és un repte nacional i una qüestió d’Estat; per aquest motiu sé que hi he d’implicar totes les parts: ajuntaments, comunitats i Govern de la nació", va assegurar.
Entre les mesures anunciades pel PP, destaca la reducció dràstica dels terminis de construcció, que passarien d’una mitjana de deu anys a només quatre mitjançant un "pla residencial estratègic", basat en la simplificació administrativa, la mobilització àgil de terreny i més flexibilitat en els processos de regeneració urbana. Feijóo també aposta per una nova llei del terreny que proporcioni seguretat jurídica als plans urbanístics i per reforçar la col·laboració publicoprivada com a palanca per accelerar l’edificació. A això hi suma més marge financer per a les comunitats i la possibilitat que els ajuntaments destinin els seus romanents a polítiques d’habitatge.
L’anunci del líder de l’oposició va arribar una hora després que Sánchez avancés una nova ofensiva per intervenir el mercat del lloguer, amb un reial decret llei que inclou bonificacions del 100% en l’IRPF als propietaris que mantinguin els preus en la renovació de contractes. "Pensar que es pot millorar el dèficit d’habitatge sense construir més habitatge és tenir un problema amb el principi de realitat", va retreure Feijóo a Sánchez.
En aquest punt, el líder del PP va citar el desallotjament d’un centenar d’immigrants d’un institut abandonat de Badalona (B9), executat per l’alcalde popular Xavier García Albiol –present en l’acte– com a exemple que les lleis "no poden protegir els que les incompleixen", amb referència a l’ocupació d’immobles, qüestió que es proposa erradicar com a prioritat si arriba a la presidència de l’Estat. Aquest cap de setmana, a Saragossa, reunirà tots els presidents autonòmics per acordar accions conjuntes en matèria d’habitatge amb la mirada posada en el model de finançament que aspira a presentar pròximament.
Feijóo, en la seva intervenció, va llançar sobre Sánchez una llarga llista de crítiques, també pels casos judicials que afecten persones del seu entorn.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna