El Govern avisa del risc de perdre 2.000 milions si no hi ha pressupostos
L’Executiu adverteix ERC i Comuns dels efectes de tornar a prorrogar els comptes
Sara González
Una vegada presentat el nou model de finançament i la constitució de l’empresa amb majoria catalana que gestionarà Rodalies, el Govern de Salvador Illa posa fil a l’agulla per tirar endavant els pressupostos del 2026. L’abordatge als socis ja va començar ahir. La consellera d’Economia, Alícia Romero, va advertir tant ERC com Comuns que fracassar en l’intent comportaria per a Catalunya deixar de disposar de 2.000 milions d’euros. Com va avançar aquest diari, el pla del Govern d’Illa és presentar els comptes públics a final de mes perquè siguin aprovats pel Parlament abans d’abril.
"Seria una falta de responsabilitat de tots", va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio sobre un escenari que, va puntualitzar, el Govern no preveu després d’haver teixit "complicitats" i "confiança" amb republicans i els Comuns. Continuar amb els pressupostos prorrogats del 2023, va insistir, seria "molt just" i comportaria "perdre" recursos que són necessaris, precisament, per complir les exigències que li fan els socis. No obstant, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, no es va moure gens ni mica de la seva exigència de tramitar la proposició de llei per a la recaptació de l’IRPF per la Generalitat com a condició per negociar els pressupostos, de la mateixa manera que el grup de Jéssica Albiach va tornar a insistir ahir que sense multes pels incompliments de la llei d’habitatge ni les classes de reforç de matemàtiques, català i anglès promeses a les escoles no s’asseuran a la taula.
Recaptació de l’IRPF
Romero va afirmar que en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera de demà continuarà plantejant el que queda per complir de l’acord amb ERC: l’ampliació de la capacitat normativa i la millora del finançament de les competències singulars. També sobre aquesta recaptació de l’IRPF va assegurar que en aquests moments és "impossible" que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) l’assumeixi "al 100%" i que per això fa mesos que treballen per preparar-la. "No tenim ni un informàtic, i l’agència espanyola en té 1.500. I tenim només 30 inspectors d’hisenda", va indicar com a exemple.
Els socialistes tenen en els seus plans fixar pròximament una data al Congrés per a la tramitació de la llei, fet que no vol dir que el PSOE hi voti a favor. Segons la consellera, treballen amb el Ministeri d’Hisenda com poden preparar la cobertura perquè l’ATC pugui tenir cobertura legal per recaptar el 100% de l’IRPF, cosa que, va reconèixer, requereix modificar la LOFCA.
Davant els que auguren que el model de finançament no obtindrà prou majoria per prosperar al Congrés, Romero va fer una crida a la prudència i va recordar que l’oposició a la condonació del deute del FLA també ha anat minvant. En una entrevista a SER Catalunya, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va afirmar que el Govern veu marge per aconseguir el sí de Junts i que espera que, "a l’hora de la veritat", els de Carles Puigdemont acabin pujant al carro i votin a favor del finançament pactat.
El Govern també va enviar un encàrrec al president de Foment, Josep Sánchez Llibre. Romero li va retreure que critiqués el model de finançament just abans d’aquesta trobada presidida per Salvador Illa a què eren convidats patronals i sindicats per explicar-los els detalls. "Em va semblar desencertat. Espero que s’asseguin, ho analitzin i ens trobarem", va assenyalar. Més directa va ser la portaveu del PSC, Lluïsa Moret: "Confiem en el sentit comú i el sentit de país de tots", va deixar caure.
