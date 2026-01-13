Segons una font oficial anònima
L’Iran xifra en 2.000 els morts les protestes en contra del Govern
L’alt comissionat de l’ONU per als drets humans insta Teheran a posar fi a l’«horror»
Adrià Rocha Cutiller
Les autoritats de l’Iran han posat xifres aquest dimarts per primera vegada a la brutal repressió de les protestes que han posat en perill el règim: unes 2.000 persones, entre les quals s’inclouen membres de les forces de seguretat, han mort en les manifestacions que des del 28 de desembre han tret milers de persones al carrer per clamar contra la crisi econòmica i per exigir un canvi polític, segons ha explicat una font oficial a l’agència Reuters que ha demanat mantenir-se en l’anonimat.
Les protestes, que van arrencar quan comerciants de productes electrònics del basar de Tabriz, a l’oest de l’Iran, van decidir tancar les seves botigues i protestar davant l’enorme depreciació del rial, la moneda iraniana, que va perdre més de la meitat del seu valor l’any passat, viuen des de dijous passat una recrudescència, amb mobilitzacions a gairebé tots els racons del país i actes de vandalisme contra organismes públics, bancs i mesquites. En resposta, el Govern va ordenar el desplegament de la Guàrdia Revolucionària i l’Exèrcit, que han reprimit amb duresa les manifestacions. A més, es va imposar un bloqueig de les comunicacions, tant d ’internet com de la xarxa telefònica tradicional.
Les concentracions van viure el seu moment àlgid dijous i divendres, i van començar a baixar dissabte, informa Efe. Dilluns, per contra, milers de simpatitzants del règim van prendre els carrers per mostrar el seu suport a les autoritats.
Com a conseqüència del bloqueig, la xifra de morts que havia transcendit era molt menor. Les úniques que havien realitzat balanç fins ara eren organitzacions de drets humans iranians ubicades a l’estranger. L’ONG Iran Human Rights va elevar aquest dilluns a 648 el nombre de manifestants morts i va alertar que alguns dels gairebé 10.000 detinguts estan en perill de ser executats per les autoritats.
Final a l’«horror»
L’alt comissionat de l’ONU per als drets humans, Volker Türk, ha expressat aquest dimarts el seu «horror» per la violència exercida per les forces de seguretat iranianes i ha instat el règim a posar fi a la repressió i a restablir el ple accés a internet i als serveis de telecomunicació, a més d’exigir als responsables de la repressió retre comptes.
«Aquest cicle de violència atroç no pot continuar, el poble iranià i les seves demandes d’equitat, igualtat i justícia han de ser escoltats», ha afegit Türk.
