¿‘Lawfare’? ¿Què diu Powell?
El president de la Reserva Federal s’enfronta amb Trump i denuncia que l’imputen per assumptes que no tenen res a veure amb els fets, sinó perquè el banc central dels EUA es nega a fer el que vol la Casa Blanca. Trump fa servir la guerra judicial contra ell. Això és ‘lawfare’.
Ernesto Ekaizer
El 29 de desembre el president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar que "podria" demandar Jerome Powell, president del Banc de la Reserva Federal, conegut com a Fed, per "manifesta incompetència". No sospitava ningú què hi havia al cap de Trump. Però divendres el Departament de Justícia va informar que la Fiscalia obria una investigació contra Powell i altres funcionaris i que eren citats a declarar davant un gran jurat sobre el cost de les obres de rehabilitació de dos edificis que formen part del complex del banc central, amb un pressupost –2.500 milions de dòlars– que Trump considera excessiu.
La primera escaramussa va tenir lloc al juliol, quan Trump va acompanyar Powell a visitar les obres. Trump va manifestar que el pressupost havia pujat a 3.100 milions de dòlars, mentre que Powell, al seu costat, va negar que la informació fos correcta. Trump va treure de la jaqueta un paper amb les xifres. Però el president de la Fed no va cedir.
Trump compleix les seves amenaces. A Washington la guerra de Trump contra Powell dura des de la inauguració del nou mandat del primer. El mandat de Powell expira el maig del 2026. Però Trump no vol esperar. I vol dirigir el banc central directament per mitjà d’una persona de confiança. En rigor, el nomenament de Powell el va fer Trump. Va ser durant el seu primer mandat a la Casa Blanca, el 2018. Però Powell ja era membre del consell del banc des del 2012.
Popularitat a la baixa
Trump vol que la Fed redueixi a un ritme més veloç el preu del cost dels diners –els tipus d’interès de curt termini– per prevenir un sot en la demanda de consum de les llars en previsió que el 2026 serà un any electoral –se celebren les legislatives midterm al novembre– tenint en compte que els sondejos el presenten com un dels presidents amb menys índex de popularitat el primer any de mandat dels últims anys.
Però el que potser no va calcular bé Trump és que Powell sortiria a fer-li front directament. I menys que l’acusaria personalment de tirar endavant una guerra judicial fent servir el pretext de les obres en la Reserva Federal. Perquè ara, en comptes d’assumir que la iniciativa és seva, Trump ha declarat a la NBC que no sabia res sobre les accions penals en curs. "No en tinc ni idea. Però certament, [Powell] no és gaire bo a la Fed i no és gaire bo construint edificis", va dir diumenge. Les citacions cursades pel gran jurat, que comporten una investigació penal sobre Powell i altres funcionaris, pretenen que el president de la Fed no va dir la veritat en el seu testimoni davant el Comitè Bancari del Senat sobre els edificis històrics en curs.
En una declaració oficial, Powell va anar directe al gra: "Tinc un profund respecte per l’Estat de dret i per la responsabilitat en la nostra democràcia. No hi ha ningú per damunt de la llei. Aquesta nova amenaça no va del meu testimoni de juny ni de la renovació dels edificis. No va de la supervisió de la Reserva Federal pel Congrés. Aquests són pretextos. L’amenaça d’accions penals és conseqüència del fet que la Reserva Federal estableixi tipus d’interès basats en la nostra millor avaluació del que servirà al públic, en lloc de seguir les preferències del president [Trump]".
L’enfrontament és frontal. Fa l’efecte que davant l’exhibició de la seva borratxera de poder (atac a Veneçuela i segrest del president, amenaces d’intervencions a Groenlàndia, l’Iran, Cuba i Colòmbia), Trump ha optat per avançar quatre mesos el relleu i, a sobre, tot a través d’una guerra judicial. Una altra interpretació és que el president dels EUA no solament vol posar fi a Powell com a president, sinó que busca avortar la possibilitat que després de deixar la presidència continuï en el consell, dret que l’assisteix, fins al 2028.
Crítiques republicanes
Dins del Partit Republicà ja han sorgit les veus que, sense simpatitzar amb Powell, han criticat Trump per precipitar l’operació. Trump ha fet servir el Departament de Justícia per ajustar comptes amb els que anomena els seus enemics. Va intentar fer-ho, sense èxit, amb una demanda contra James Comey, exdirector de l’FBI; ho va aconseguir amb la renúncia de la fiscal general de Nova York, Letitia James, i també contra Lisa Cook, economista del consell de la Fed, cas que està per ser vist al Tribunal Suprem. Novament lawfare.
L’economia és al centre de les preocupacions dels nord-americans amb l’obsessió per l’anomenada affordability, el concepte que va impulsar la victòria de Zohran Mamdani a l’alcaldia de Nova York. És a dir: la falta d’un cost de vida assequible, la falta d’habitatge. Clar i català: l’economia nord-americana creix, però ningú, excepte els més rics, ho ha notat. S’esperen avui dades sobre la inflació, circumstància que portarà Trump a pronunciar discursos sobre les fàbriques i el comerç a Detroit.
