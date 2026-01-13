El Papa rep al Vaticà María Corina Machado
L’opositora sol·licita a Lleó XIV intercedir per la transició a la democràcia al seu país
Irene Savio
El Papa va rebre ahir al Vaticà la líder opositora veneçolana María Corina Machado. La reunió entre el Pontífex i la premi Nobel de la pau, no anunciada prèviament i mantinguda en secret fins a l’últim minut fins i tot a grups de dissidents veneçolans a Itàlia, va ser comunicada a través d’un dels butlletins diaris de Lleó XIV, sense que s’oferissin detalls sobre el contingut.
Hores després l’oficina de la política sí que va donar la seva versió de la trobada, durant la qual Machado hauria demanat al Papa "intercedir per l’alliberament dels més de mil presos polítics i per l’avenç sense demora de la transició a la democràcia a Veneçuela". Tot i així, en la mateixa comunicació, Machado, que es reunirà dijous amb Donald Trump a la Casa Blanca, va estimar que "la derrota del mal al país" està avui "més a prop". La trobada es va produir després que, el cap de setmana passat, la premsa nord-americana filtrés –en una informació no desmentida pel Vaticà– que la diplomàcia vaticana va intentar mediar per oferir una sortida al president veneçolà, Nicolás Maduro.
Segons The Washington Post, que va reconstruir els fets a través del testimoni d’unes 20 persones familiaritzades amb l’afer, el número dos del Vaticà i exnunci (ambaixador) a Veneçuela, el secretari d’Estat Pietro Parolin, es va posar en contacte amb l’ambaixador nord-americà al Vaticà, Brian Burch, en els dies previs a la captura de Maduro, amb l’objectiu de valorar la possibilitat que Maduro abandonés el seu país i s’exiliés amb el suport de Rússia. La mediació no va tenir èxit. "És decebedor que s’hagin divulgat parts d’una conversa confidencial que no en reflecteixen amb exactitud el contingut", es va limitar a assenyalar la Santa Seu.
