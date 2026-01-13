Sancions de la UE pels abusos contra manifestants

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Beatriz Ríos

Brussel·les

La Unió Europea està treballant en un paquet de sancions contra els responsables de la repressió a l’Iran, segons va anunciar en una entrevista la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, i va confirmar després el seu portaveu, davant la brutal repressió del règim.

"La UE ja ha imposat sancions dràstiques contra l’Iran, contra els responsables d’abusos dels drets humans, activitats de proliferació nuclear i el suport de Teheran a la guerra de Rússia a Ucraïna", va dir diumenge passat Kallas, en unes declaracions publicades al diari alemany Die Welt. "Estic disposada a proposar sancions addicionals", va afegir.

El portaveu comunitari per a Afers Exteriors, Anouar el Anouni, va confirmar que Kallas treballa ja en aquest paquet. La UE compta amb un règim de sancions específic per castigar les violacions dels drets humans, que el bloc ha utilitzat en el passat contra alts càrrecs del règim iranià.

"Aquest marc ja està en vigor i estem disposats a proposar noves sancions més severes després de la violenta repressió dels manifestants", va dir El Anouni durant la roda de premsa diària de la Comissió.

