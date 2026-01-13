Sevilla exigeix canviar el PSOE per sortir de les "trinxeres" de Sánchez
L’exministre llança un manifest per aglutinar un corrent crític amb la direcció del partit i defensa pactar amb el PP
Miguel Ángel Rodríguez
Al llarg de nou pàgines, l’exministre socialista Jordi Sevilla va reclamar ahir un "canvi del rumb polític" del PSOE. En el manifest, en què presenta el moviment Socialdemocràcia 21 per construir una alternativa a Pedro Sánchez, critica que l’actual direcció del partit ha portat a "un auge de l’extrema dreta, a una pèrdua de suports al socialisme i a una dictadura de les minories". Exigeix recuperar un "projecte autònom", allunyat del "personalisme" i les "trinxeres" de Sánchez, i que estigui obert a "consensos democràtics amb els seus adversaris polítics en qüestions d’estat". És a dir, amb el PP.
L’economista va revelar en l’entrevista de l’espai Un café en las alturas publicada el cap de setmana passat pels mitjans de Prensa Ibérica que "Sánchez està aplicant polítiques populistes, no socialdemòcrates".
Suports interns
Fa temps que el que va ser ministre d’Administracions Públiques amb José Luis Rodríguez Zapatero mostra la seva distància del projecte liderat per Sánchez. Ahir va publicar el manifest que diu que compta amb 40 suports dins del partit, tot i que cap l’ha rubricat per no desvirtuar-lo. "No es vol posar l’èmfasi en qui ni quants, perquè no és un assalt orgànic, sinó conceptual", apunten a EL PERIÓDICO alguns d’aquests suports. No obstant, el mateix Sevilla va compartir a les xarxes socials vídeos de persones que recolzen el seu objectiu, entre els quals hi ha excàrrecs socialistes.
Sevilla fixa les seves crítiques a Sánchez en el seu "discurs confrontatiu populista" amb els d’Alberto Núñez Feijóo, en la necessitat de l’Executiu d’estar "doblegat a les necessitats de vots al Parlament" i en la incapacitat de portar a les llars el creixement que s’observa en l’Ibex 35.
Sense esmentar Sánchez, carrega contra la debilitat del president del Govern, pendent de les aliances "asimètriques" al Congrés. "Defensem una política que torni a situar les persones al centre, allunyant-se de l’espectacle permanent i de l’enfrontament calculat", assevera. Respecte als socis, sostenen la necessitat de rearmar un projecte diferent "del d’una esquerra populista i del de l’independentisme que aspiren a trencar amb Espanya".
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna