Guerra al Pròxim Orient
Tancs israelians disparen a soldats de les Nacions Unides al sud del Líban i gairebé impacten en una patrulla espanyola
DIRECTE Gaza | Última hora després de la treva en la guerra amb Israel
Juan José Fernández
Els cascos blaus desplegats per Espanya al Líban han sigut objecte d’un nou atac israelià, segons ha confirmat el Ministeri de Defensa a primera hora del matí d’aquest dimarts. L’atac va consistir en tres trets, possiblement d’advertència, de carros de combat de les Forces Israelianes de Defensa contra una patrulla espanyola formada per integrants de la Brigada Guadarrama XII de l’Exèrcit de Terra que vigilava la intrusió d’aquests tancs i es va saldar amb tots els components de la patrulla il·lesos.
De l’atac en va donar notícia abans la Força Interina de les Nacions Unides al Líban (FINUL), liderada pel general espanyol Antonio Bernal. L’incident, qualificat d’«atac» per FINUL, va tenir lloc, segons Defensa, passades les 16.30 d’aquest dilluns (hora local) al sector est de la Blue Line, o demarcació fronterera amb el control assignat per l’ONU als cascos blaus, espanyols principalment. Segons la missió FINUL, tot va començar a primera hora del dia.
El relat de Defensa confirma que tres carros Merkava israelians van depassar el límit de la franja de seguretat que separa el Líban de territori envaït per Israel. Una patrulla espanyola es va dirigir al punt on s’havien posicionat, al sud de la localitat libanesa d’El Khiam. Quan els espanyols s’hi aproximaven, dos dels carros van fer foc tres vegades amb el canó. Els seus trets van impactar a 150 i 380 metres de la patrulla.
Els soldats del batalló espanyol (o SPANBATT, en la terminologia de la missió) van retrocedir a zona segura, ha confirmat Defensa, i van continuar replegant-se fins a la seva base al sector est, l’aquarterament Miguel de Cervantes a Marjayoun.
Monitoritzar la invasió
La intenció amb què la patrulla espanyola havia sigut enviada a la zona era la de «monitoritzar» –l’expressió és d’un comunicat de Defensa– als carros i comprovar que havien sortit de la seva demarcació de seguretat, tècnicament anomenada Buffer Zone. No ha transcendit intercanvi de comunicacions entre la patrulla i els vehicles cuirassats israelians, però sí que aquests «van apuntar constantment» amb mira làser el vehicle espanyol, suposadament un blindat mitjà a rodes (BMR), si bé aquest últim detall no ha sigut encara confirmat.
Abans dels trets, la FINUL havia demanat pels canals habituals a l’exèrcit israelià que els carros deixessin d’avançar per territori que no tenen controlat. Segons el comandament de la FINUL, aquesta comunicació es va fer «seguint la pràctica habitual de les patrulles en zones sensibles pròximes a la Línia Blava». Passada mitja hora de la topada, els carros de combat israelians també van abandonar la zona, i es van adreçar de nou a la seva base.
En un comunicat emès dilluns a la nit, la FINUL ha comentat que «atacs com aquests contra efectius de manteniment de la pau identificats que treballen en virtut de la resolució 1701 del Consell de Seguretat [de les Nacions Unides] s’estan tornant alarmantment comuns». La missió de cascos blaus ha qualificat aquests atacs d’«una greu violació de la resolució 1701».
En el mateix comunicat, el comandament de la missió FINUL ha recordat a l’exèrcit israelià que les seves unitats tenen «l’obligació de garantir la seguretat de les forces de manteniment de la pau i de cessar els seus atacs», i que la Resolució 1701 de les Nacions Unides prova de garantir «l’estabilitat per la qual treballen les forces de pau i les parts».
Al voltant de 690 militars espanyols integren la missió que, a la nomenclatura de Defensa, es diu Libre Hidalgo, que al seu torn són part dels 11.000 cascos blaus de 40 nacionalitats que formen la FINUL. La Brigada Guadarrama XII –una unitat principalment blindada de l’Exèrcit espanyol– es troba en plena rotació: va rellevar la Brigada Canàries el 25 de novembre passat.
La missió UNIFIL o FINUL serà vigent a la zona de fricció d’Israel amb el Líban, en principi, fins a finals del 2026, data en què la majoria de probabilitats apunten que serà cancel·lada.
Segons ha recordat Europa Press, la FINUL ha informat d’almenys vuit atacs contra els seus efectius durant el 2025, malgrat l’alto el foc pactat el novembre del 2024 que preveia la retirada tant d’Israel com de Hezbol·là del sud del Líban.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna