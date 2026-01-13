La Xina defensa les activitats a l’Àrtic davant les amenacesa Groenlàndia
Adrián Foncillas
Contra la intervenció a Veneçuela i el robatori de Groenlàndia segueix oposant la Xina la seva diplomàcia als excessos nord-americans, consumats i imminents, sense més efecte per ara que el transvasament de simpaties en un món commocionat. "Els Estats Units no ha d’utilitzar altres països com a excusa per perseguir els seus interessos egoistes", va demanar ahir Pequín. "Els drets i llibertats de tots els països per actuar d’acord amb la llei a l’Àrtic han de ser respectats", va afegir el seu portaveu, Mao Ning, en la roda de premsa diària. "Les activitats de la Xina a l’Àrtic tenen per objectiu promoure la pau, l’estabilitat i el desenvolupament sostenible de la regió i s’ajusten al dret internacional", va concloure.
El president nord-americà ha justificat el seu interès per Groenlàndia en les presumptes intencions de la Xina i Rússia. La Xina es va definir el 2018 com un "país pròxim a l’Àrtic", que és a la diana del projecte de Xi Jinping de la Nova Ruta de la Seda. Un vaixell de càrrega xinès va cobrir mesos enrere la distància entre el port de Ningbo i el britànic de Felixstowe en tres setmanes. És la meitat del temps que exigeix la travessia pel canal de Suez.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna