Albares trasllada la seva repulsa a l’ambaixador iranià
Mario Saavedra
El ministre d’Afers Exteriors, la Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va convocar ahir l’ambaixador iranià a Espanya Reza Zabib, per traslladar-li la seva "enèrgica repulsa i condemna" a la repressió popular davant les manifestacions del poble iranià.
"Cal respectar el dret de manifestació pacífica dels iranians i de les iranianes, la seva llibertat d’expressió, han de restablir-se immediatament les comunicacions amb l’exterior, inclosa internet, i li recordarem que el dret de comunicació lliure dels ciutadans és també un dret fonamental", va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio. El ministre li va demanar que cessin les "detencions arbitràries". Tal com va explicar a aquest diari l’activista Farib Ehsan, de l’organització de drets humans dels iranians a l’exili a Espanya, hi ha una profunda preocupació per les execucions dels milers de persones detingudes.
L’esmentat ambaixador va emetre un comunicat de premsa després de la reunió en el qual explica que va acudir al Ministeri "després d’una sol·licitud cursada el 8 de gener per explicar els esdeveniments" a l’Iran. Segons la nota, l’ambaixador va escoltar el punt de vista de la part espanyola i va respondre que l’Iran "reconeix el dret a la protesta i la llibertat d’expressió", una cosa que, diu, s’hauria reiterat en les últimes dues setmanes "als més alts nivells".
