Mas insta Junts a entrar en la negociació sobre el finançament per millorar el pacte d’ERC

Carlota Camps
Artur Mas va deixar la presidència de la Generalitat fa 10 anys, però mai ha abandonat del tot la política. Per això, coincidint amb els 10 anys del ‘pas al costat’, l’expresident ha pronunciat una conferència a l’Hotel Palace, en el marc del Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Des d’allà, Mas s’ha pronunciat per primera vegada sobre el nou model de finançament que ERC ha pactat amb el Govern. El postconvergent ha reconegut que l’acord introdueix «millores», però ha lamentat que no es tracti d’«un nou model» com es va prometre, creu que és el mateix «evolucionat», i ha reclamat continuar negociant per anar més enllà.
«No està tancat, no és el punt final», ha insistit en més d’una ocasió, reclamant així indirectament a Junts, la plana major del qual estava present en la conferència, que entrés al «joc». Mas ha demanat introduir en el nou càlcul el «cost de la vida –més alt a Catalunya que en altres comunitats– i també blindar el principi d’ordinalitat». «Si hi havia l’oportunitat de canviar de model, ¿per què no esgotem totes les possibilitats? ¿No val la pena intentar-ho?», ha afirmat.
En negociacions sobre finançament, Mas parla amb coneixement de causa: va ser ell qui el 2012 va acudir a la Moncloa a la recerca d’un pacte fiscal. El ‘no’ rotund del llavors president Mariano Rajoy va plantar la llavor del procés, i la resta de la història és coneguda. Quan li han preguntat si va valer la pena, l’expresident ha afirmat que ‘sí’ en termes de «dret a l’autodeterminació», però ‘no’ si es té en compte el resultat final. «No ho hem aconseguit, és una evidència», ha sentenciat, mentre que ha demanat a tots aquells que volen continuar lluitant per la independència acceptar la «realitat».
En aquest punt, Mas ha afirmat que no es donen les «condicions» per reprendre el procés, per la qual cosa ha reclamat «adaptar-se», però també «preparar-se». «No és un ‘game over’ (final del joc). No hem guanyat, però ens hem de preparar per si es donen noves situacions», ha rematat. No obstant, ha apostat per aprofitar l’«oportunitat» aritmètica que actualment hi ha al Congrés –on Pedro Sánchez depèn dels vots d’ERC i Junts– per millorar l’«autogovern». «O som responsables de les nostres finances o sempre serem uns manats», ha apuntat, tot i que ha reconegut que el concert econòmic és «una operació de grandíssima complexitat» i ha demanat no fer-se «trampes al solitari».
L’expresident no milita a Junts, però encara manté una important ascendència dins d’aquest espai, i mostra d’això és la llarga llista de membres de la formació que han acudit a l’esmorzar en aquest cèntric hotel barceloní. A la taula principal estaven presents el president del Parlament, Josep Rull, el secretari general dels postconvergents, Jordi Turull, i la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras. També altres noms rellevants de la formació han volgut estar-hi presents, entre ells Josep Rius,Antoni Castellà,Anna Erra,Neus Munté o Glòria Freixa, i també exdirigents com Francesc Homs i l’exalcalde Xavier Trias.
Justament, Trias va parlar de la qüestió del finançament aquest dimarts. Va assegurar que era un «mal acord», però va avisar que potser era «l’únic possible» i va reconèixer la dificultat de renunciar a 4.700 milions per a Catalunya. Es tracta d’un discurs més pragmàtic que el de la direcció, que insisteix que no recolzarà cap proposta que no impliqui la sortida de Catalunya del règim comú, i més similar al de l’exconseller JaumeGiró –també present–, que la setmana passada ja va reclamar a Junts recolzar el nou model.
Candidatura a Barcelona
Malgrat que ja no participa activament en política, el nom de Mas surt recurrentment a les quinieles de possibles candidats de Junts. I, de fet, no només en quinieles. Junts li ha ofert ser el candidat de la formació a l’Ajuntament de Barcelona, però l’expresident no s’ha deixat seduir pels cants de sirena. Quan li han preguntat per la qüestió, Mas ha reconegut que ha rebut un oferiment «seriós i formal» per fer el pas, però ha explicat que ho ha rebutjat perquè si un dia torna no vol que sigui «donant cops de colze» ni amb «batalles partidistes». Malgrat declinar l’oferta, no ha tancat del tot la porta a tornar a la política algun dia.
L’expresident també s’ha pronunciat sobre Aliança Catalana. Ha demanat «combatre» els seus discursos i no permetre que es «victimitzin». Mas ha recordat que Catalunya és un «país d’immigració», però ha reclamat també que les entrades al país es facin amb «corrents i fluxos controlats». Anteriorment, el postconvergent ja s’havia pronunciat en contra de fer cordons a aquesta formació i havia instat Junts a reaccionar davant les enquestes que igualen els resultats de Junts amb els de la formació liderada per Sílvia Orriols.
Finalment, sobre la crisi habitacional, Mas ha plantejat que el Govern ajudi els joves a pagar l’entrada de l’habitatge convertint-se en copropietari en un 25% i que si aquest un dia vol tenir el 100% del pis el pugui recomprar a l’administració al mateix preu sumant l’IPC.
