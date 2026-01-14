Catalunya no tocarà l’IRPF i eliminarà 19 taxes
El Govern va llançat amb l’elaboració dels pressupostos, tot i que per ara ni ERC ni els Comuns hagin garantit el seu suport. L’Executiu català ja ha elaborat la llei d’acompanyament dels comptes, que és la norma que recull els principals canvis tributaris que vol impulsar la Generalitat. En el text, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, no es preveu tocar l’IRPF –l’impost més important junt amb l’IVA– i es proposa la supressió de 19 taxes vigents perquè considera que són una trava burocràtica en les relacions entre els ciutadans i l’Administració. La qüestió de l’IRPF és significativa perquè aquest és un impost que sempre se situa sota el focus durant el debat pressupostari, perquè la Generalitat el pot modificar parcialment.
Aquesta vegada, no obstant, no registrarà grans canvis ni en les rendes altes, ni en les mitjanes ni en les baixes. El Govern ha considerat que amb l’última reforma, del 2025, ja n’hi ha prou. Al marge de l’IRPF, el Govern sí que vol moure fitxa amb altres tributs, però no per apujar-los o abaixar-los, sinó per suprimir-los. Vol eliminar 19 taxes per considerar que són un fre burocràtic. Una part d’aquests tributs estan relacionats amb el món veterinari i l’explotació ramadera. També es deixaran de pagar, entre d’altres, la taxa sobre la venda d’impresos per sol·licitar subvencions; la taxa per sol·licitar que associacions i fundacions siguin declarades d’interès cultural; la taxa pel servei de comprovació del compliment de les bones pràctiques en la fabricació de productes cosmètics, i la taxa per a l’obtenció del llibre oficial de control de residus sanitaris.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna