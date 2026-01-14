Directius de Copisa justifiquen la intermediació de Pujol Ferrusola
J. G. Albalat
Projectes immobiliaris, ampliació d’una refineria a Cartagena, negocis amb una planta de plaques solars, traspàs d’accions en un club de golf i l’adquisició de finques o oficines. Aquests són els múltiples negocis pels quals Jordi Pujol Ferrusola, fill de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, va percebre del Grup Copisa 3,6 milions d’euros entre el 2004 i el 2009, segons la fiscalia i la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional. Diversos exdirectius i càrrecs de la constructora van reconèixer ahir en el judici que se celebra a l’Audiència Nacional per la fortuna de la família Pujol a Andorra, que el primogènit de l’exmandatari va fer d’intermediari en certs negocis pels quals va cobrar la corresponent comissió.
El Grup Copisa, quan estava liderat per l’acusat Josep Cornadó Mateu, va fer pagaments milionaris a les empreses Imisa i Project Marketing Cat, controlades per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, a través d’un complex entramat de facturació. Anticorrupció afirma que aquests pagaments no responen a serveis reals, ja que les empreses receptores no tenien personal qualificat i els conceptes facturats eren "meres pantalles" per canalitzar fons d’un grup que va rebre adjudicacions públiques per més de 2.000 milions entre el 1999 i el 2008.
Venda d’una planta solar
També va declarar Francesc Xavier Tauler, directiu de Copisa entre el 1988 i el 2015, quan, segons fonts d’aquesta empresa, va ser acomiadat. A més, està pendent del judici pel cas 3%, en el qual es va investigar el presumpte pagament de comissions per obra pública a Convergència. Tauler va reconèixer que Pujol Ferrusola, que considerava un amic, va participar com a intermediari en la venda de participacions en una planta de plaques fotovoltaiques a Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
