Donar informació del preu màxim d’un lloguer
El Govern vol reforçar la transparència informativa en els contractes de lloguer, blindant per llei obligacions que s’han anat desplegant en matèria d’habitatge. Els propietaris de pisos per llogar hauran d’informar els seus potencials inquilins de quin és el preu màxim que els poden cobrar segons la zona on estigui ubicat l’habitatge i si el pis en qüestió és d’un gran llogater o no. Aquesta és una de les noves obligacions que pretén introduir el Govern a través dels seus nous pressupostos per al 2026, tal com recull la llei d’acompanyament dels comptes públics registrada en el CTESC i a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. El projecte de comptes públics va agafant forma i la Conselleria d’Economia, a falta encara d’un acord amb les forces polítiques, ja ha iniciat els primers tràmits. Un d’aquests és portar a examen l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic davant els agents socials.
Un dels camps en el qual més novetats inclou el projecte de comptes del Govern és en matèria d’habitatge. L’Executiu pretén ampliar la informació disponible per a l’inquilí i estableix les obligacions mínimes del propietari al respecte: "El preu màxim aplicable segons el sistema de contenció de rendes, la cèdula d’habitabilitat, el certificat d’eficiència energètica i la indicació de si la propietat és gran tenidor", desglossa el document. Per als grans propietaris s’especifica una limitació addicional en matèria de preu. L’arrendament que aquest cobri només podrà ser el més baix entre l’índex de referència i l’última renda vigent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna