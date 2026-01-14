Feijóo acudirà a la Moncloa per tractar amb Sánchez l’estratègia de defensa
El president convoca una reunió dilluns per abordar l’enviament de tropes a Ucraïna, però el líder del PP demana parlar de tot el que fa referència a seguretat
Mariano Alonso Freire
Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han mantingut només sis reunions des que fa gairebé quatre anys el dirigent gallec va agafar les regnes del Partit Popular (PP). Trobades que s’han espaiat en el temps, a excepció de les dues mantingudes en el marc de la ronda de contactes per a les seves respectives investidures l’agost i l’octubre del 2023. L’última, el març del 2025, es va produir després de 447 dies sense un cara a cara.
Més orientats a reforçar posicionaments propis que a construir acords, la seva infreqüència i falta de resultats donen compte que la desconfiança entre el president del Govern i el líder de l’oposició s’ha anat incrementant. Molt més que en ocasions anteriors en un any, el 2025, marcat per escàndols com el de Santos Cerdán i els que afecten l’entorn personal del president i per acusacions com la manifestada per Feijóo que Sánchez hauria finançat la seva carrera política amb els beneficis dels "prostíbuls" del seu sogre, mort fa dos anys.
Malgrat tot ara, en un context geopolític complex, els respectius gabinets veuen una finestra per al desglaç. De cara a la cita que se celebrarà dilluns vinent, convocada originalment per abordar l’enviament de tropes espanyoles en missió de pau a Ucraïna davant l’expectativa d’un alto el foc, almenys es trasllada voluntat de diàleg i hi ha hagut gestos com la trucada ahir de la cap de gabinet de Feijóo, Marta Varela, al cap de gabinet del president, Diego Rubio, en la qual els dos van tancar els detalls de la trobada, i fins i tot la data.
Des de la Moncloa van evitar confrontar respecte als assumptes per abordar, obrint-se a tractar no només l’aportació d’Espanya al pla de seguretat d’Ucraïna, com pretenien, sinó a abordar de manera més integral tot el que fa referència a la seguretat nacional i a la defensa, com va reclamar el PP en la trucada. "No discutirem respecte als temes", traslladen fonts del Govern, amb cert ànim d’acostar posicions. No en va, reconeixen que una mesura de l’envergadura d’un enviament de tropes necessitaria amplis consensos. Per això, apel·len a la "responsabilitat d’Estat" del principal partit de l’oposició. El suport del Congrés a l’enviament de tropes a Ucraïna en missió de pau sembla gairebé impossible sense el concurs del PP. Socis com Podem i BNG ja han anticipat el seu rebuig. Sumar ho condiciona que es produeixi sota bandera de l’ONU o l’OSCE.
Trump i Veneçuela
"El més important és parlar", sostenen. Com a mostra de voluntat, recullen el guant del PP i avancen que també s’abordarà "l’estratègia de seguretat i diplomàcia que està desplegant el Govern per respondre-hi". L’equip del PP va traslladar a la Moncloa la seva disposició a una trobada amb Sánchez i va suggerir dilluns per fer-la. Dia que va acceptar la Moncloa. Segons el PP, es va dir així mateix a l’equip del cap de l’Executiu que l’entrevista no s’hauria de circumscriure a Ucraïna, cosa que també va acceptar la Moncloa. Feijóo també demanarà a Sánchez explicacions sobre les relacions amb l’Administració Trump i el paper de l’Executiu a Veneçuela.
