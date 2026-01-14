"A la Generalitat se la respecta"
Les crítiques de Foment al model de finançament obren una nova bretxa amb Illa. La reunió del president amb els agents socials al Palau ho va evidenciar.
Gabriel Ubieto
Salvador Illa va presidir divendres passat una tensa reunió al Palau de la Generalitat amb els agents socials més representatius de Catalunya. La cita estava programada per compartir amb patronals, sindicats i altres entitats socials els detalls de l’acord per renovar el model de finançament autonòmic. I, després de l’última diapositiva del power point que donava compte dels puntals de l’esquema que pretén injectar gairebé 4.700 milions d’euros més a Catalunya a partir del 2027, el president va prendre la paraula. "L’esbroncada va ser monumental", coincideixen diverses fonts coneixedores de les paraules que van ressonar al saló Sant Jordi.
"A la Generalitat se la respecta", va etzibar Illa al reduït auditori congregat, segons apunten aquestes fonts. Hi eren presents els representants de Foment del Treball, Pimec, CCOO, UGT, la Cambra de Comerç, Cercle d’Economia, Cecot i FemCat, i el retret va anar directe per als primers. La patronal, allí representada pel seu secretari general, David Tornos, havia emès unes hores abans un comunicat en el qual, per boca del seu president, Josep Sánchez Llibre, qualificava de "clarament insuficient" el nou model. El líder patronal no hi va poder assistir per motius d’agenda, que l’escassa antelació amb què van ser citats no li va permetre resoldre.
L’enuig d’Illa amb Sánchez Llibre venia pel fons, tot i que més per les formes. No va ser Foment l’única entitat que va emetre un comunicat crític. "El dèficit fiscal de Catalunya continuarà sent molt elevat", va opinar Pimec. "S’esperava que recollís demandes històriques del teixit econòmic i social català", va trobar a faltar la Cambra.
El president va considerar una falta de respecte a la institució que lidera que s’hagués d’assabentar per la premsa de les crítiques del dirigent de Foment. No només el Govern es va assabentar per la premsa, sinó també la gran majoria d’integrants de Foment. "Jo si fos una empresa de Foment demanaria explicacions", va criticar la consellera d’Economia, Alícia Romero, a Catalunya Ràdio. Fonts de Foment expliquen que dilluns passat, durant la junta directiva de la patronal, Sánchez Llibre va rebre l’aval dels seus. "No ha rebut cap comentari contrari", van emfatitzar fonts de la seva organització. Durant la reunió, el secretari general de Foment va defensar que el comunicat no era un rebuig de l’acord, sinó una esmena de millora.
Suport erosionat
Les crítiques de Foment, sense el matís que van disposar altres entitats que van destacar els "avenços" de l’acord, van erosionar la imatge de suport empresarial i sindical que pretenia Illa. Foment veu coherència en la seva posició, mentre que altres actors fan altres lectures. Alguns li atribueixen una coincidència d’interessos amb Junts, contrari a l’acord. D’altres creuen que Foment considera la legislatura de Pedro Sánchez esgotada i no vol donar oxigen als socialistes.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna