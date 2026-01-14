El Govern desatén Sumar i aprovarà els incentius als propietaris
El PSOE respon als socis que és inconstitucional intervenir els lloguers
I. G.
La decisió d’aprovar un decret amb la bonificació íntegra de l’IRPF per als propietaris que prorroguin els contractes sense pujades de preus està presa i no hi ha marxa enrere. Malgrat l’oposició frontal de Sumar, a més dels socis de l’arc esquerre del Congrés, que reclamen una pròrroga obligatòria, en lloc de voluntària i basada en incentius fiscals, fonts de la Moncloa avancen que no recularan. Es portarà al Consell de Ministres encara que continuï sense haver-hi acord en el si de la coalició.
La part socialista de l’Executiu està disposada a negociar, tant abans d’elevar aquesta proposta del Ministeri de Vivenda al Consell de Ministres, com després per a la seva convalidació al Congrés. No obstant, és una línia vermella preservar la seguretat jurídica. L’Advocacia de l’Estat ja ha advertit sobre la falta d’encaix legal de les seves exigències. Posar un topall als preus és inviable, assenyalen les mateixes fonts, afegint que tampoc comptaria amb majoria al Congrés.
Els socis minoritaris del Govern argumenten que la mesura és possible, i s’agafen al fet que ja hi va haver precedents tant en l’escut social aprovat arran de la pandèmia, en què es va aprovar una moratòria de contractes de lloguer, com en el decret contra els efectes inflacionistes de la guerra d’Ucraïna, en què es va aprovar un límit en les pujades del lloguer.
El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, va evitar ser tan explícit en la roda de premsa després del Consell de Ministres, però sí que va assenyalar que "el que aprovem serà dins de la Constitució, dins de la llei i que pugui aconseguir suports parlamentaris". La portaveu de l’Executiu, Elma Saiz, afegia com a argument que la decisió de l’Executiu busca a més no "enfrontar propietaris amb inquilins". I va recordar que les bonificacions estan incloses en la llei de vivenda, l’aplicació de la qual eviten les comunitats del PP.