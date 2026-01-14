El Govern fa el primer pas per negociar els pressupostos i els deslliga de l’IRPF
L’Executiu impulsa mesures vinculades als comptes amb el focus en la reducció de la burocràcia i l’habitatge / Dona per complerta l’exigència d’ERC per dependre de Madrid la recaptació de l’impost
Sara González
El Govern ha fet, ara sí, el primer pas per treure del calaix els pressupostos del 2026 amb l’impuls de la llei d’acompanyament, la que inclou mesures vinculades als comptes i que posa el focus en la reducció de la burocràcia i en l’habitatge, a més de quedar oberta la possibilitat d’incorporar noves figures impositives. Per poder aprovar-los, comença ara un periple negociador amb ERC i els Comuns que l’Executiu aspira a tancar a curt termini. No hi ha reunions previstes amb els socis ni calendari per presentar públicament els números, però, tot i així, com va avançar EL PERIÓDICO, el president Salvador Illa considera viable tenir un pacte lligat en el primer trimestre de l’any després d’haver acordat el model de finançament i haver constituït la nova empresa que gestionarà Rodalies.
Els republicans esperen que abans s’aclareixi què passa amb el paraigua legal per a la recaptació de l’IRPF, cosa que significa una data per tramitar la seva proposició de llei al Congrés. En canvi, l’Executiu sí que dona per complertes les exigències del partit d’Oriol Junqueras, ja que assegura que no està a les seves mans el que pugui passar a Madrid. Així ho va assegurar ahir la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va defensar que ja han complert la seva part i que, per tant, el camí per afrontar els comptes està preparat.
L’avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, nomenclatura oficial de la llei d’acompanyament, està ja en mans del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que haurà d’emetre un dictamen previ a la seva tramitació. Així ho va revelar la consellera d’Economia, Alícia Romero, a TV3. La norma, avançada per aquest diari, inclou la supressió de 19 taxes que es consideren una trava burocràtica en les relacions entre els ciutadans i l’Administració, planteja escurçar els terminis de les tramitacions normatives d’urgència i introdueix noves obligacions en matèria d’habitatge, com que els propietaris hagin d’informar els seus potencials inquilins de quin és el preu màxim que els poden cobrar i si el pis en qüestió és d’un gran llogater o no.
Norma subjecta a canvis
En canvi, no planteja noves figures impositives ni preveu modificar l’IRPF –l’impost més important junt amb l’IVA–, perquè ja es va rebaixar l’any passat per a les rendes inferiors als 33.000 euros. No obstant, el Govern reconeix que la norma no s’ha acordat amb ERC i els Comuns –malgrat que els va enviar el text just abans de l’aturada nadalenca– i que, per tant, està subjecta a canvis.
Al preguntar-li sobre si hi ha la possibilitat d’incorporar nous impostos, Paneque va respondre que és un "element negociable". La seva conselleria estudia limitar la compra especulativa d’habitatge amb una nova fiscalitat i condicionant l’adquisició a l’ús residencial a les zones tensionades. No obstant, no hi ha ni reunions previstes per negociar amb els socis ni calendari de presentació dels números. I és que, tot i que el president Illa ja ha donat símptomes que té pressa per abordar i tancar aquesta carpeta al més aviat possible, ni ERC ni els Comuns consideren que es donin les condicions per asseure’s a parlar dels pressupostos i exigeixen que se saldin deutes pendents. En el cas dels republicans, la principal reclamació és que, després d’acordar el model de finançament, falta per desencallar la recaptació de l’IRPF per part de l’Agència Tributària de Catalunya fixant una data per tramitar la seva proposició de llei al Congrés.
Romero va admetre que tenen aquest assumpte entre mans i que es parlarà del paraigua normatiu per a això en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d’avui. Però, tot i així, el Govern dona per complerta la seva part i considera que el camí està preparat perquè el partit de Junqueras accepti ja parlar de números i fins i tot perquè es tanqui l’acord en qüestió de setmanes, ja que aprovar els comptes el primer trimestre de l’any implica que es tanqui una entesa amb els socis aquest mes. La qüestió de l’IRPF, esgrimeix, no està a les seves mans.
Quant a les exigències dels Comuns, Paneque reconeix que les multes per incomplir els límits als preus dels lloguers necessiten encara "garanties" i esperen esgotar els terminis per donar una resposta definitiva. "Esperem que en els pròxims dies o setmanes arribin a la seva fi i, si procedeix, s’imposi una sanció o no", va resoldre. El Govern també té pendent d’aclarir en quina situació estan les classes a les escoles de reforç de català, matemàtiques i anglès pactades amb els Comuns a canvi del suport als suplements de crèdit durant l’any passat.
El fet que el Govern impulsi la llei d’acompanyament no suposa, necessàriament, que aconsegueixi aprovar els pressupostos o fins i tot que arribi a presentar-los. "Els presentaré si els puc negociar, no seré suïcida, però ho tenim tot preparat", va afirmar la consellera, que va tornar a recordar que, si fracassen en aquest intent, això suposarà que Catalunya es quedarà sense poder comptar amb 2.000 milions d’euros addicionals aquest any.
