María Corina, a l’espera del miracle polític
Després de la seva trobada amb el Papa, la líder opositora contra Maduro i premi Nobel de la pau espera el beneplàcit de Trump, amb qui té previst reunir-se demà, per recuperar el protagonisme a Veneçuela.
Abel Gilbert
María Corina Machado va visitar dilluns passat Lleó XIV. El Pontífex li va donar una audiència privada a l’altura del seu nou pedigrí: el Nobel de la pau. La dirigent que va liderar la confrontació amb el madurisme entre finals del 2023 i el 2025, tot i que amb una creixent capacitat d’aglutinar al seu voltant l’heterogeni espectre opositor, es va acostar fins al Papa per sol·licitar que s’alliberin tots els presos polítics a Veneçuela. Fins al moment han sigut excarcerades 41 persones. Machado va vestir de negre com a mostra de reverència i conformitat amb un antic costum de l’etiqueta vaticana. Un color que, diuen els coneixedors, representa una actitud contemplativa, similar a la de Maria, davant el misteri diví i el màxim representant de la fe. Just en una altra María, la molt devota Corina, que en el seu fur intern devia de demanar també per un miracle polític personal que podria confirmar-se en la seva trobada amb Trump anunciada per a demà.
Ella mai havia dubtat de la seva centralitat i per això després dels fets del 3 de gener va fer saber a través de les xarxes socials que estava "preparada" per exercir aquest paper a la Veneçuela que sorgia de la sortida de Nicolás Maduro del poder. Ho va escriure amb tanta confiança que es devia sentir descol·locada davant les paraules del president dels EUA. "Crec que seria molt difícil per a ella ser la líder. No té el suport ni el respecte del país [...]. És una dona molt agradable, però no té el respecte necessari per ser líder". Trump va deixar mut l’antimadurisme més radical. Ni tan sols els que desconfien de l’aptitud i les intencions de la dirigent de dretes es van atrevir a formular un comentari.
L’anomenada "transició" es troba de moment en una nebulosa. A més, Machado, igual com altres dirigents opositors, es troba fora del país i no se sap quan intentarà tornar. A Caracas es parla d’un pacte no escrit entre els supervivents del madurisme i els EUA de deixar-la fora de joc. Mentrestant, la benedicció pontifícia és com a aigua beneita per a Machado. Ella espera ben aviat un gest similar de Trump.
