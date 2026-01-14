Rutte evita pronunciar-se sobre les amenaces dels EUA a l’illa
"No comento les converses entre aliats", afirma un esquiu secretari general de l’OTAN en un fòrum de l’Eurocambra
Beatriz Ríos
El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va afirmar ahir que no comenta discussions entre aliats, amb referència a les amenaces dels Estats Units de prendre Groenlàndia per la força sinó pot arribar a un acord amb Dinamarca per fer-se amb el control de l’illa, tot just 24 hores abans que representants dels dos països es reuneixin a Washington.
"Ara no és el moment d’actuar en solitari. I no és el moment de crear barreres entre nosaltres", va assegurar Rutte durant una intervenció en un fòrum organitzat pel grup dels liberals a l’Eurocambra. No obstant, preguntat per l’amenaça de Washington d’envair Groenlàndia, l’holandès va ser molt més caut. "Mai faré comentaris quan hi hagi converses entre aliats. No em correspon", va defensar. "La meva funció és assegurar-me que resolem els problemes", va afegir.
Preguntat directament si és acceptable que un aliat n’amenaci un altre amb utilitzar la força per ocupar el seu territori, el secretari general de l’OTAN, el lideratge del qual ha sigut posat en qüestió des de l’arribada del president Donald Trump a la Casa Blanca, va assegurar que treballa per garantir la seguretat de l’Alt Nord amb tots els aliats. "Estem fent els següents passos per continuar avançant, perquè tots estem d’acord en l’OTAN en què respecte a la protecció de l’Àrtic, hem de treballar junts", va remarcar. D’alguna manera, amb la seva postura, Rutte posa en qüestió l’estratègia dels EUA, però evita qualsevol tipus de censura o confrontació directa amb Trump.
Del costat de Trump
A ulls de Rutte, si el món està parlant de la seguretat de l’Àrtic, és gràcies al president dels EUA. "Va ser el president Trump en el seu primer mandat que bàsicament ens va alertar sobre el fet que les rutes marítimes s’estan obrint, que Rússia i la Xina estan més actives i que hem de fer més junts allà", va dir.
Una interpretació rebuda amb més aviat escepticisme pels eurodiputats que van participar en una discussió amb Rutte. L’eurodiputada danesa Stine Bose li va recordar que és "el tipus que cuida de tots nosaltres" i que els habitants de Groenlàndia estan "estressats" i "més que preocupats" davant les amenaces. Davant les respostes esquives de Rutte, l’eurodiputada belga Hilde Vautmans va expressar el que molts pensen sobre el lideratge del secretari general: "He de dir que, com a líder dels Països Baixos, s’atrevia vostè a dir més", va sentenciar.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna