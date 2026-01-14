Exercicis Cold Response 2026
Soldats dels EUA i Dinamarca simularan una guerra a l’Àrtic en unes maniobres de l’OTAN en plena tensió per Groenlàndia
En les pràctiques està prevista participació espanyola i de militars d’altres països d’una Aliança Atlàntica sotmesa a un gran estrès
Efecte Trump, avui en directe: Tensions a l’Iran, Veneçuela i Groenlàndia
Juan José Fernández
L’OTAN té planificat que marines nord-americans i soldats d’elit danesos es creuin en ple territori àrtic. Però amb una mica de sort no serà en una guerra, sinó en unes maniobres militars. L’OTAN prepara les maniobres Cold Response 2026 per defensar el seu flanc més septentrional… precisament quan la zona és objecte d’una crispació que posa al caire de la ruptura l’Aliança Atlàntica.
Els preparatius es duen a terme en el moment de màxima tensió entre Washington i Copenhagen per les amenaces del president nord-americà, Donald Trump, de controlar de grat o per força el territori danès de Groenlàndia. Aquest mateix dimarts, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, va deplorar la «pressió del tot inacceptable per part del nostre aliat més estret des de temps immemorials».
L’exercici consisteix, bàsicament, en un desembarcament amfibi i en simulacions de xocs armats en territori gelat. Tota una metàfora del pitjor dels temors que Trump ha instal·lat a l’àrtic… i en les ments dels seus aliats. Les maniobres, no obstant, no es desenvoluparan a Groenlàndia, sinó al nord de Noruega. De moment està prevista la presència de tropes daneses en l’exercici, si bé un augment de la tensió podria fer insostenible que hi participessin, segons l’opinió de fonts militars.
Espanyols en l’exercici
Noruega, membre fundador de l’OTAN, és el tradicional amfitrió de Cold Response, que es desenvolupa cada dos anys. El seu exèrcit ha confirmat també la preparació de les maniobres en aquesta edició. Aquest any, segons el calendari oficial de l’OTAN i el de l’exèrcit noruec, ocuparan en total 17 dies entre el 2 i el 19 de març.
Per definició, està dins del cercle polar àrtic qualsevol territori del nord que, en el mes més calorós, no superi els 10 graus de temperatura mitjana. És possible que no hi hagi al planeta un entorn més inhòspit per fer la guerra que l’àrtic a l’hivern. I aquest és l’escenari d’una de les maniobres militars més dures de l’OTAN.
L’Aliança no ha difós encara xifres tancades, si bé s’espera la participació d’entre 20.000 i 25.000 soldats d’«entre 10 i 15 països aliats», segons el Ministeri de Defensa noruec. Entre aquests països, Suècia, Finlàndia, Dinamarca, el Canadà, França, Alemanya, els Països Baixos i Itàlia.
Els exercicis Cold Response atrauen, per la seva extrema duresa, les forces d’elit de l’Aliança. Tret de canvi d’última hora, està prevista també presència espanyola, tropes de muntanya i boines verdes del Comandament d’Operacions Especials, que tenen ja tradició d’ensinistrament a la neu amb unitats escandinaves i que van participar en les edicions del 2022 i el 2024.
Els nord-americans…
L’OTAN qualifica els exercicis d’«operacions d’alta intensitat i multidomini en el clima àrtic». La definició es fa en ple convenciment dels analistes geopolítics que una hipotètica guerra amb Rússia tindria en tot cas el pol nord com a escenari.
El Ministeri de Defensa del Govern noruec difon que les maniobres «demostren la unitat de l’OTAN, la força de la defensa total noruega i la capacitat de l’Aliança per dissuadir les amenaces a Noruega i al Gran Nord», però de moment no difon en les seves notes sobre l’exercici quins països concrets hi prendran part. Que l’OTAN continuï sent o no capaç de concitar en unes mateixes maniobres dos aliats tan enfrontats com Dinamarca i els Estats Units es mantindrà com a incògnita segons evolucioni el pols diplomàtic entre els dos països.
Els primers països que tradicionalment confirmen l’assistència són els Estats Units i el Regne Unit. Forces britàniques, de fet, ja estan sobre el terreny. L’any nou, 1.500 soldats dels Royal Marines van arribar a Noruega per començar el seu propi ensinistrament amb les forces d’aquell país. Només faltaven uns dies perquè el Regne Unit expressés, amb cinc països europeus més –Espanya inclosa– el seu suport a Dinamarca davant les amenaces nord-americanes.
Els Estats Units, per la seva banda, aprofiten aquests exercicis per posar a prova la capacitat de la Marine Air Ground Task Force, concretament la seva I Força Expedicionària. En l’actual configuració, combinen marines amb blindats, artilleria i suport aeri.
La necessitat que afronta el pentàgon amb aquestes maniobres bianuals és la capacitat de desplegar ràpidament un conjunt notable de forces amb el complicat desembarcament d’equipament pesat en costes gelades i el moviment pel territori.
… i els danesos
Sota la perspectiva de l’OTAN, tot l’exercici s’orienta a provar la defensa a gran escala de l’anomenat Gran Nord. Però l’interior dels territoris àrtics és un entorn molt poc propici a les grans unitats, que necessiten un enorme suport logístic per sobreviure amb baixíssimes temperatures i sense recursos a l’abast. És més aviat el feu de les petites unitats, els petits vehicles terrestres i les petites aeronaus.
I a aquests tres trets responen els retrats de dues unitats daneses. La més coneguda és la patrulla Sirius, un grup de no més d’un centenar de superespecialistes, una part dels quals esquimals, desplegat en rotacions de 12 a l’extrem nord-est de Groenlàndia amb motos de neu i trineus tirats per gossos; l’altra és l’ArkstiskKommando, agrupació d’infanteria mixta de l’exèrcit danès de més recent creació, amb incorporacions de la patrulla Sirius i altres unitats militars, i escalable amb suport naval.
Aquesta última és la convidada a veure’s a l’àrtic noruec amb els nord-americans –i amb la resta d’aliats participants– en l’exercici Cold Response 26. La seva especialitat no són només les operacions especials, quirúrgiques, en territori gelat; també l’alerta en combinació amb grans forces navals com a unitat de suport i informació a terra.
Segurament quedaran en el secret dels presents a Cold Response 26 els moments de tensió, si no de relació glacial, entre danesos i els seus antics aliats si aquests finalment coincideixen en l’exercici. L’actitud de Trump cap a Dinamarca i els seus experts en la guerra al pol no ajuda a reduir la tensió. El passat dia de Nadal, el Ministeri de Defensa de Dinamarca va publicar una d’aquelles notes destinades a donar una imatge simpàtica de les seves forces armades. La notícia: els Sirius han comprat 15 nous gossos per als seus trineus a 14 propietaris diferents, per garantir la varietat genètica de la cria. Han de ser gossos molt especials, forts, intel·ligents, amb pèl ni massa fi (es congelarien) ni massa llarg (se’ls formarien pesades rastes de gel).
Fa quatre dies, en una trobada amb periodistes a bord de l’avió presidencial Air Force One, Donald Trump es va burlar assegurant que els danesos defensen Groenlàndia amb «només dos trineus tirats per gossos», mentre que Rússia i la Xina «tenen desenes de submarins i destructors a la zona».
Les unitats d’operacions especials són, certament, poc nombroses, però letals, com ha demostrat Ucraïna en sonats cops de la seva defensa contra Rússia. Sobretot aquest David utilitza davant Goliat l’armament adequat.
La patrulla Sirius pot operar a 45 graus sota zero, amb grups humans mínims, fins i tot només parelles d’infanteria, durant setmanes de nit polar, en missions del que l’exèrcit danès anomena «afirmació de sobirania» a Groenlàndia. A l’àrtic les armes convencionals d’exèrcits molt més grans, com el nord-americà, s’encasqueten per congelació. Per això, els modestos danesos i groenlandesos els superen en els exercicis de tir: porten rifles de forrellat Enfield de més de 100 anys, els únics que no fallen en el fred extrem del Gran Nord.
