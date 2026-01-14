HABITATGE
Sumar tempta Abascal amb una llei que impedeix a empreses comprar habitatges després que Vox recolzés aquesta mesura de Trump
El grup de Yolanda Díaz busca que el PSOE es retrati després del seu fallit anunci en matèria de bonificacions fiscals a propietaris
Els incentius fiscals als propietaris aviven les picabaralles entre Moncloa i Sumar sobre habitatge
Ana Cabanillas
Sumar intenta reprendre la iniciativa en matèria d’habitatge després de la gerra d’aigua freda que va suposar l’anunci de Pedro Sánchez de bonificar el 100% de l’IRPF als propietaris que mantinguin preus en la renovació de contractes de lloguer. La mesura va ser ràpidament rebutjada pel soci minoritari del Govern, que ara pressiona de nou l’ala socialista i registra una llei per prohibir a les empreses comprar habitatges, a excepció de determinats supòsits. Una norma que va decaure al Congrés a finals de novembre, però que tornen a presentar per temptar Vox, després que la setmana passada els de Santiago Abascal recolzessin un anunci similar realitzat pel president dels EUA, Donald Trump.
El portaveu de Sumar en la comissió d’Habitatge del Congrés, Alberto Ibáñez, ho va anunciar aquest dimarts al Congrés, argumentant que Sumar havia registrat la mesura al Congrés «ara que Vox hi està a favor». El text és el mateix que ja es va debatre i va votar al Congrés el 25 de novembre i que va ser llavors rebutjat pel PP, Vox, Junts, UPN i Coalició Canària, amb l’abstenció del PNB i Junts. En aquesta ocasió aspiren a pressionar el seu soci de Govern perquè mogui fitxa, però també el partit de Santiago Abascal, que la setmana passada va recolzar una mesura del mateix caire anunciada per l’administració Trump.
La proposició de llei que Sumar ha tornat a registrar limita la compra d’habitatge a les persones físiques. A través d’una modificació de l’article 10 de la llei d’habitatge, proposa vetar la compra immobiliària a les persones jurídiques, tret de determinades entitats (com associacions, entitats sense ànim de lucre, societats religioses, agents socials o ONG) i únicament per a finalitats socials, assistencials, educatives, de culte o de seu institucional, o per adquirir una seu social.
El dijous 8 de gener, el president dels EUA va anunciar una proposta similar, després que l’accés a l’habitatge s’hagi convertit en un dels grans problemes també als Estats Units. El mandatari republicà va justificar la seva mesura amb la següent frase: «‘People live in homes, not corporations’» (Les persones viuen en cases, no les corporacions). La mesura arribarà al Congrés nord-americà la setmana vinent, coincidint amb el Fòrum Internacional de Davos, una cimera econòmica on el dirigent volia exhibir mesures encaminades a aconseguir habitatges més assequibles. «El somni americà està cada vegada més fora de l’abast de massa persones, especialment els nord-americans més joves», va assegurar a la seva xarxa social.
El partit de Santiago Abascal va aplaudir la iniciativa. I va ser el portaveu d’Habitatge de Vox, Carlos Hernández Quero, l’encarregat de celebrar-ho també a les xarxes socials, on va replicar el lema de Trump i va ironitzar amb les crítiques que li llançarien tant des de l’arc progressista com des del PP. «‘People live in homes, not corporations’. Tremend podemita disfressat, horrorós falangista, que dirien els nostres adoradors sipais de la llibertat de no tenir res», va apuntar a Twitter.
L’enfocament de Vox en les polítiques d’habitatge va encaminat a penalitzar les empreses, tot i que centrant-se en les empreses estrangeres en favor de les nacionals i mitjançant gravació fiscal, en el marc de prioritzar els nacionals davant altres països. A més, planteja una reducció d’impostos per facilitar l’accés a l’habitatge.
El novembre passat, els de Santiago Abascal van presentar una proposició no de llei al Congrés destinada a «protegir l’accés a l’habitatge dels espanyols davant l’especulació immobiliària i la compra massiva per part de fons i fortunes estrangeres», en què establia una «fiscalitat diferenciada per als no comunitaris», a més d’exempcions d’impostos en la compra d’habitatge per a espanyols, a més de la supressió de l’impost de successions. Unes mesures que diferencien el marc legal per a ciutadans espanyols i estrangers que podria desafiar l’article 14 de la Constitució, que determina que «els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement», com podria ser l’origen.
A Sumar han vist com una oportunitat la celebració de Vox sobre la mesura de Trump, de caire similar a la que defensen els de Yolanda Díaz. I és per això que han tornat a presentar la mesura que Vox va rebutjar el 25 de novembre passat. «Des d’aleshores, Vox ha defensat la prohibició de compra a empreses», justifica el grup parlamentari. «Seria molt difícil que ara no hi votés a favor», afegeixen.
L’objectiu no només és pressionar Vox, que manté un clar alineament amb Donald Trump, sinó també obligar el PSOE a retratar-se en les seves polítiques. Després del rebuig frontal i tancat de tots els socis del Govern a la seva última proposta, inclòs el soci minoritari de l’Executiu, els de Yolanda Díaz confien que el PSOE viri el rumb i s’avingui a recolzar una proposició que es podrà modificar després, durant el tràmit parlamentari.
Aquest mateix dimarts Vox va mirar de refredar qualsevol suport a la proposta. Pepa Millán, portaveu del partit al Congrés, va marcar distàncies amb la mesura de Sumar durant una roda de premsa aquest dimarts: «La semblança en la literalitat de les propostes no significa una identitat en el contingut. I és evident que estem parlant de dues propostes que en el fons jo crec que són bastant diferents», va defensar, sense concretar les diferències entre la proposta de Sumar i la de Trump, que encara no s’ha concretat en una norma més enllà del desig expressat pel mandatari de prohibir la compra d’habitatges unifamiliars a empreses. Millán va insistir que veu amb bons ulls la proposta del president dels EUA, però va al·legar que Sumar defensa una llei d’habitatge que, segons la seva opinió, ha contribuït a l’«encariment més important del lloguer» en ciutats com Barcelona.
