La crisi habitacional
Collboni i Almeida coincideixen a voler edificar però xoquen en el límit al lloguer
Els alcaldes de Barcelona i Madrid veuen positiu donar incentius fiscals als propietaris en una compareixença en la Comissió d’Habitatge del Senat
L’alcalde barceloní defensa que el lloguer ha baixat a la seva ciutat un 4,9% per les mesures preses
Miguel Ángel Rodríguez
José Luis Martínez-Almeida i Jaume Collboni van triar ahir dues paraules antònimes per descriure els efectes de la llei d’habitatge que va aprovar el Govern el 2023 i que permet posar un topall els preus en zones tensionades. "Negatiu, molt negatiu", va dir l’alcalde de la capital del Regne, com el va presentar el president de la comissió d’habitatge del Senat en què tots dos regidors van comparèixer. "Positiva", va ser la paraula antagònica que va escollir l’alcalde de la capital catalana. Fins allà les seves discrepàncies. Després van coincidir que la solució a la crisi d’habitatge és construir més, que cal donar incentius fiscals als petits propietaris i, sobretot, evitar criticar-se mútuament.
Malgrat la seva vena matalassera, Martínez-Almeida va arribar a aquest Madrid-Barça –així ho van vendre el PP i el PSOE– disposat a criticar durament la normativa estatal que va impulsar l’Executiu del PSOE i Unides Podem. Va dir que el límit als preus del lloguer s’ha revelat "nefast" i que "no ha sigut mai tan car i tan difícil accedir a un habitatge", fet que demostra, segons el seu parer, que "no és ni el sistema ni el model" adequat. Així, va concloure que no hi ha ciutat que pugui provar una reducció "consistent" dels lloguers sense que, alhora, s’hagi reduït l’oferta d’habitatges.
Més contractes
"No m’enfrontaré amb l’alcalde de Madrid", va dir després Collboni, que sense cap crítica a Martínez-Almeida va exposar amb dades que els lloguers han baixat a Barcelona un 4,9%, que són 220 euros menys mensuals, i que "no ha disminuït l’oferta d’habitatge". Lluny d’això, va apuntar, "hi ha 1.551 contractes més que abans de la regulació". Amb aquestes dades sobre la mà, posades en dubte en tot moment pel grup popular, l’alcalde de Barcelona va defensar que la llei ofereix una eina per a "la crisi habitacional" i que cal regular "per garantir el dret [dels ciutadans] a quedar-se a les ciutats".
Així i tot, Collboni va admetre que el límit als preus és una "mesura pal·liativa" per a aquest "mentrestant" en què es construeixen habitatges. Aquí sí, tots dos regidors van coincidir. Almeida va reivindicar tots els esforços de Madrid per augmentar la creació de noves llars i va assegurar que està en condicions d’atorgar 60.000 llicències per a la construcció d’habitatges i que el consistori aposta per la permuta d’edificis d’oficines en habitatges amb lloguer assequible.
Així, va asseverar que ell sí que és capaç de mirar a la cara els ciutadans i dir-los que Madrid "serà la primera ciutat d’Europa en construcció d’habitatge assequible" i no vendre’ls les "falses il·lusions" a les quals els té acostumats el Govern. I, entre retret i retret, va aprofitar per llançar un missatge a la ministra d’habitatge, Isabel Rodríguez, perquè acceleri els tràmits relatius a l’Operació Campament, on està previst construir 10.000 habitatges.
El seu homòleg català no es va voler quedar enrere quant als plans de Barcelona per ampliar el seu parc públic, i va arribar a sostenir que la intenció és que arribi al 15% del total de llars. Per fer-ho, va deixar clar que el seu objectiu és establir un ritme de construcció de 1.000 habitatges a l’any i ampliar el sòl disponible per poder iniciar la construcció de 10.000 habitatges. A més, va treure pit de la seva decisió de no concedir més llicències a pisos turístics, fet que comportarà recuperar 10.000 llars el 2028. "És l’única ciutat del món que ha pres una decisió tan dràstica", va sentenciar, coincidint amb Almeida en l’èmfasi de ser únics. L’un a Europa, l’altre al món.
I deixant de banda el totxo, també van estar d’acord a aplaudir, amb més o menys entusiasme, l’anunci de Sánchez de donar incentius fiscals als propietaris que renovin els contractes el 2026 sense apujar el preu. "Va en la línia del que jo podria haver defensat", va dir Almeida, si bé les altres mesures de l’Executiu les ha qualificat d’"ocurrències legislatives". Collboni va dir estar "a favor que es pugui donar incentius fiscals als petits propietaris".
