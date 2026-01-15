Tribunals
Un empresari creu que pagar a Pujol Ferrusola "no encaixa" amb intermediar
Ángeles Vázquez
El judici sobre la fortuna a Andorra de la família Pujol es va centrar ahir en la pedra angular del cas: d’on van sortir aquests diners, un fet clau per determinar si hi ha blanqueig de capitals, perquè només n’hi hauria si tenien origen delictiu. Per a això s’han interrogat diversos empresaris que van participar en les operacions per les quals el principal acusat, Jordi Pujol Ferrusola, va cobrar de les empreses intervinents. El més categòric va ser el primer, que va assenyalar que la constructora Copisa va presentar la millor oferta i que el pagament al primogènit de l’expresident de la Generalitat per una suposada intermediació "no encaixa".
Martín Francisco Sicilia, que era director de la divisió de Construcció i ara ho és de Projectes a Técnicas Reunidas, encarregada de l’ampliació d’una refineria de Repsol a Cartagena, va explicar que per a la subcontractació d’empreses es disposava d’un llistat d’entitats i que la finalment elegida, Copisa, va ser la millor oferta tècnicament i econòmicament per a l’execució del projecte. Per aquesta operació Jordi Pujol Ferrusola va cobrar 611.794 euros.
El testimoni va assenyalar que no hi va haver "ningú extern" i que "de cap manera" sabia per què Copisa havia facturat al fill de l’expresident. A la pregunta concreta si, segons el procediment habitual, "encaixa la intermediació externa", per la qual va cobrar el primogènit de l’expresident, va ser taxatiu i va respondre amb un "no".
El seu testimoni va portar l’advocat de Pujol Ferrusola –l’únic dels germans Pujol que assisteix a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares (Madrid)– a demanar-li si sabia que la refineria s’havia d’ampliar, i hi va respondre que era "un fet palpable", que "tothom sabia". Però va admetre que desconeixia si, tot i aquest coneixement públic, Copisa podia ignorar-ho i amb això n’hi hagués prou per justificar el pagament a Pujol Ferrusola.
