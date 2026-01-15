Els comptes catalans
ERC i els Comuns exigiran més recursos per a barris i habitatge
Els dos socis del Govern perfilen les seves demandes per a la negociació pressupostària
Els republicans rebutgen asseure’s a negociar fins que no es desencalli la llei de l’IRPF al Congrés
Sara González
Encarrilat ja l’acord de finançament, el Govern de Salvador Illa espera amb candeletes presentar els pressupostos del 2026 i aprovar-los en el primer trimestre de l’any. Perquè es compleixi aquest calendari hauria d’aconseguir un acord amb ERC i els Comuns que no sembla precisament fàcil. Primer, perquè els socis consideren que encara no s’han complert altres pactes pendents per asseure’s negociar, però també perquè, una vegada s’asseguin cara a cara, començarà un nou estira-i-arronsa per encaixar els interessos de l’Executiu amb més exigències. Ni ERC ni els Comuns volen revelar totes les seves cartes, però ja apunten que entre les seves demandes hi haurà més recursos per als barris i per a l’habitatge accessible.
Amb un Govern en minoria, l’estratègia dels socis passa sempre per mirar d’omplir al màxim la seva bossa d’èxits. ERC no vol ser acusada de regalar els pressupostos a Illa. Els Comuns, els petits de la triangular, pretenen desfer-se de l’etiqueta de crossa del PSC, de manera que tots dos miraran de condicionar al màxim el Govern amb una factura alta. A la consellera d’Economia, Alícia Romero, li tocarà de nou bregar amb dues bandes, ja que fins ara no ha sigut possible una negociació conjunta amb les tres parts presents.
Multes pels lloguers
Dels socis del Govern, el que més ha concretat les reclamacions ha sigut el partit de Jéssica Albiach, tot i que no les posarà sobre la taula fins que l’Executiu català imposi la primera multa per incompliment dels límits dels lloguers. La limitació de la compra especulativa d’habitatge és una de les peticions centrals. D’una banda, tenen un grup de treball amb l’Executiu que pròximament emetrà un primer informe. De l’altra, els Comuns han registrat la seva pròpia proposició de llei al Parlament.
Una altra de les peticions que ja han fet públiques és que es dupliqui la dotació de la llei de barris perquè cada any es recuperin 40 zones degradades de Catalunya, i no només 20, com en aquesta primera convocatòria. El pla del Govern preveu destinar-hi 200 milions a l’any, tot i que aquest import s’ha incrementat aquest exercici a 232, així que duplicar la dotació suposaria preveure 400 milions anuals. EL PERIÓDICO va avançar que l’Executiu ja estudiava un increment d’aquest calibre.
ERC ha sigut molt més parca a l’hora de traslladar les seves condicions. El motiu és que rebutgen asseure’s a negociar amb el Govern fins que es desencalli la llei que tenen al Congrés perquè Catalunya recapti el seu IRPF. "Fins que no hi hagi IRPF no hi haurà negociació i, per tant, condicions", apunta el partit. Els republicans, però, han anat deixant un seguit de pistes sobre quines seran les seves prioritats. Destaquen l’habitatge, el desenvolupament dels municipis rurals, el transport i els serveis públics.
La proposta més clara la va emetre Junqueras quan, en una entrevista amb aquest diari, va explicar que reclamarien una llei de barris per a municipis petits. Argumenta que, amb la llei actual, queden fora del repartiment de fons.
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris