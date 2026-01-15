Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Feijóo replica a Abascal que anirà a la Moncloa "per respecte a Espanya"

El líder del PP afirma que quan el cita el president del Govern té l’"obligació" d’anar-hi

Alberto Núñez Feijóo. | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va contestar ahir Santiago Abascal arran de les crítiques del president de Vox per la trobada que dilluns vinent mantindran a la Moncloa Pedro Sánchez i el líder de l’oposició. Es va reafirmar en la seva postura d’acudir sempre que li truqui el president –"sigui el que sigui", va emfatitzar– i va llançar una càrrega de profunditat: "Que no s’equivoqui el nostre amic Abascal: jo hi vaig per respecte a la presidència del Govern d’Espanya, jo tinc molt respecte a les institucions del meu país". El president del PP va afegir que "aquell que no respecta la presidència del Govern d’Espanya, no respecta Espanya".

Feijóo, en una entrevista a Telecinco, va afirmar fins i tot que ell no és "el president d’un partit antisistema", i que no va a la reunió "per blanquejar o per rescatar" Sánchez. "Jo sé que el senyor Sánchez menteix, i enganya amb bastanta freqüència, però jo respecto les institucions de l’Estat, i la presidència del Govern és una institució de l’Estat. Per tant, quan el president del Govern et truca, la teva obligació és anar-hi", va dir.

