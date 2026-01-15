Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi del PSOE

Gallardo renuncia a l’acta de diputat a Extremadura i deixa la política

Miguel Ángel Gallardo. | EUROPA PRESS / J. M. López

Lola Luceño Barrantes

Càceres

Miguel Ángel Gallardo, secretari general del PSOE a Extremadura fins a la seva dimissió després de la caiguda d’escons del partit patida en les eleccions del 21 de desembre, va comunicar ahir la seva decisió de renunciar també a l’acta de diputat a l’Assemblea d’Extremadura. A més, va anunciar que no serà senador autonòmic i que s’aparta de la política activa per preservar la seva dignitat i recuperar la serenitat.

En un comunicat difós per les xarxes socials, explica que la decisió no respon a un rampell ni a una circumstància puntual, sinó que és el resultat d’una "reflexió llarga, serena i profundament personal", iniciada després de la seva dimissió com a secretari general del PSOE d’Extremadura.

Procés judicial

Gallardo insisteix a dir que la seva prioritat ara és afrontar el procés judicial obert per l’adjudicació suposadament irregular d’un càrrec d’alta direcció a David Sánchez, germà del president del Govern, a la Diputació de Badajoz. La seva renúncia a l’acta de diputat implica que no serà aforat i, per tant, el cas David Sánchez serà jutjat a l’Audiència Provincial de Badajoz.

Sánchez i Gallardo s’asseuran al banc dels acusats per presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d’influències, pels quals l’acusació sol·licita tres anys de presó.

