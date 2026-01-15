L’estratègia exterior de la Casa Blanca
Groenlàndia i Dinamarca mantenen els "desacords" amb els EUA
El ministre d’Exteriors danès insisteix en les diferències fonamentals a la sortida de la trobada de Vance i Rubio
L’illa recalca que pot reforçar la cooperació sense ser "propietat" de Washington
Nou de cada deu votants dels EUA s’oposen a prendre l’illa per la força, segons una enquesta
Idoya Noain
Una conversa franca, bones paraules i promeses de continuar dialogant a alt nivell però sense cap mena d’avanç seriós i profund que garanteixi que Donald Trump abandona les seves ànsies imperialistes respecte a Groenlàndia. Aquest és el resum que va deixar la reunió que van mantenir ahir a Washington el ministre d’Afers Exteriors de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, i la seva homòloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, amb el vicepresident dels Estats Units, J. D. Vance, i el secretari d’Estat, Marco Rubio.
Era difícil tenir esperances d’avanços però les mínimes que hi poguessin haver es van acabar dissipant finalment quan Rasmussen i Motzfeldt van comparèixer en una roda de premsa a l’ambaixada danesa a la capital hores després de la reunió amb Vance i Rubio a l’edifici Eisenhower, part del complex de la Casa Blanca, que va durar uns 50 minuts.
"Hem estat d’acord a estar en desacord. Les nostres diferències es mantenen", va constatar Rasmussen, que va definir la conversa com a "franca i constructiva". Va anunciar l’establiment d’un grup de treball d’alt nivell que iniciarà converses previsiblement en les pròximes setmanes per "explorar si es pot trobar un camí conjunt cap endavant". Rasmussen també va deixar clar el rebuig frontal de les idees de Trump, que insisteix a annexionar-se el territori semiautònom danès i que ha dit que està disposat a aconseguir l’illa a l’Àrtic "tant sí com no".
"Estem a punt per fer més, però els EUA ja tenen ampli accés militar a Groenlàndia i sempre poden demanar incrementar la seva presència", va explicar el titular d’Exteriors danès, que va dir també que "la seguretat a llarg termini de Groenlàndia es pot mantenir dins de l’actual marc".
"Idees que no respecten la integritat territorial del Regne de Dinamarca i el dret d’autodeterminació del poble de Groenlàndia són, per descomptat, totalment inacceptables", va recordar l’antic primer ministre, que va parlar llavors dels persistents "desacords fonamentals". Motzfeldt tampoc no va dubtar a plantar cara a les aspiracions annexionistes de Trump: "És important per la nostra banda reforçar la cooperació amb els EUA però això no significa que vulguem ser propietat dels EUA, sinó aliats".
Els dos caps d’Exteriors es van esforçar per mantenir davant la premsa el to diplomàtic i constructiu però sense fer concessions a Trump ni donar cabuda a algunes de les falsedats que propaga el republicà. Van recordar que cap vaixell de guerra xinès ha estat a Groenlàndia en una dècada, una de les afirmacions que ha fet el mandatari nord-americà, que justifica la seva postura de conquesta al·legant riscos per la presència de Rússia i la Xina.
Rasmussen, que va insistir que "la idea de la reunió era convertir un debat públic en blanc i negre en una conversa amb espai per a matisos", es va atrevir a assenyalar Trump per les seves provocacions. "No és fàcil pensar de manera innovadora sobre solucions quan t’aixeques cada matí amb una amenaça diferent", va dir.
Trump s’ha estat fent el desentès a les declaracions de sobirania que li arriben tant des de Groenlàndia com des de Dinamarca. Hores abans de la reunió d’ahir tornava a tensar encara més les converses. En un missatge a Truth Social va declarar "inacceptable" qualsevol escenari que no sigui que Groenlàndia passi en mans dels Estats Units.
Insistència de Trump
El mandatari nord-americà va insistir que el seu país "necessita" Groenlàndia per "propòsits de seguretat nacional" i va definir l’illa com a "vital" per a la "cúpula daurada" de Defensa. També va afirmar Trump que l’OTAN hauria d’estar defensant que Washington aconsegueixi Groenlàndia i assegura que "si no ho faran la Xina o Rússia". També va escriure que l’OTAN es torna "més formidablement efectiva amb Groenlàndia en mans dels EUA".
Després, al Despatx Oval, Trump va insistir en aquestes mateixes idees davant la premsa. Va dir que encara havia de ser informat sobre la reunió però va reiterar les seves idees. "Si no hi entrem ho farà Rússia i ho farà la Xina i no hi ha res que Dinamarca pugui fer, però nosaltres ho podem fer tot", va dir, i va afegir: "Ja ho van veure la setmana passada a Veneçuela".
"No puc fiar-me que Dinamarca serà capaç de defensar-se per si sola", va repetir un cop més, utilitzant una altra vegada una imatge insultant sobre defensa amb trineus de gossos que el ministre Rasmussen poc abans ja havia criticat.
Els insults i la radicalitat i la intensitat de la pressió de Washington no queden aquí, ni la polèmica. Mentre es feia la reunió, el compte a X de la Casa Blanca va penjar un missatge amb una il·lustració amb dos trineus tirats amb gossos amb la bandera de Groenlàndia que han d’optar entre anar cap als EUA o cap a la Xina i Rússia i una frase: "¿Quin camí, home groenlandès?". L’elecció de les paraules en concret no podia ser més controvertida. Fa referència a Which way, western man? (¿Quin camí, home occidental?), títol d’un llibre ple d’idees antisemites i de suport a Adolf Hitler de William Gayley Simpson, un supremacista blanc nord-americà.
Oposició interior
Trump no compta només amb el rebuig de Groenlàndia, el seu Govern i els seus 57.000 habitants, de Dinamarca o dels països de l’OTAN i la UE. Als EUA també una majoria de la població s’oposa al seu afany imperialista. Nou de cada deu votants registrats s’oposen a prendre Groenlàndia per la força, segons una enquesta publicada ahir per la Universitat de Quinnipiac. A l’hora de valorar la possibilitat de comprar el territori amb diners, l’oposició continua sent majoritària però baixa al 55%. Quan es tracta dels votants registrats com a republicans, prop de dos terços s’oposen a l’ocupació militar però gairebé el mateix percentatge recolza la compra.
