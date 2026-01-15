Illa rep a Madrid l’aval de les cúpules de CCOO i la UGT al nou model
Gabriel Ubieto
El president Salvador Illa es va reunir ahir a Madrid amb els màxims dirigents de CCOO i la UGT per explicar-los de primera mà i obtenir el seu suport al nou model de finançament autonòmic. Les centrals van manifestar el seu beneplàcit amb els detalls de la reforma, que implicarà gairebé 21.000 milions per al conjunt d’autonomies i gairebé 4.700 milions d’aquests aniran a Catalunya.
La Generalitat s’ha quedat sola al CPFF defensant, junt amb el Govern, la proposta de finançament autonòmic. I la falta d’aliats autonòmics la va buscar compensar-la Illa amb suports entre els agents socials. Concretament en els secretaris generals de la UGT, Pepe Álvarez, i de CCOO, Unai Sordo. La trobada va durar una mica més d’una hora i va tenir lloc a la seu de la UGT, si bé els líders catalans dels dos sindicats ja havien manifestat la setmana passada la seva satisfacció amb el nou model.
Illa va defensar que la proposta del nou model, que encara ha de superar l’incert i difícil tràmit parlamentari, és "molt important" per "mantenir i reforçar la cohesió social", especialment en un context en el qual estem generant prosperitat i "la millor manera de repartir-la és millorar els serveis públics". "El finançament autonòmic serveix per a això", va insistir després de reunir-se amb els líders sindicals.
L’"acumulació insolidària"
CCOO va emetre un comunicat abans de la cita en què va destacar els "elements positius" de la reforma, "tot i que ha de ser completada", va matisar. Des del sindicat veuen "amb preocupació com assegurar que la millora del finançament a les comunitats es destini a millorar l’Estat de benestar i no a regals fiscals, com està passant en alguns territoris". En aquest sentit coincideix amb el discurs d’Illa, que va demanar desmarcar-se "de l’acumulació insolidària que es practica en altres territoris".
