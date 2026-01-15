Consell de Política Fiscal i Financera
Rebuig unànime
Tret de Catalunya, la pràctica totalitat dels consellers autonòmics d’Economia van expressar ahir a la ministra Montero desacord amb el nou sistema de finançament. A més, les comunitats li van traslladar malestar pel fet que fos Junqueras qui ho anunciés després de reunir-se amb Sánchez.
El Periódico
La cimera sobre el nou sistema de finançament autonòmic que va proposar el Govern, celebrada ahir al matí entre la vicepresidenta María Jesús Montero i els consellers autonòmics d’Economia, va acabar amb el rebuig de la proposta de totes les comunitats tret de Catalunya, per més que la consellera d’Economia, Alícia Romero, sortís de la reunió enarborant que s’havia obert una "finestra d’oportunitat" que no es podia desaprofitar.
Oposició frontal de Madrid
"No acceptarem un sistema de castes". Amb aquesta contundència va rebutjar la consellera d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Comunitat de Madrid, Rocío Albert, la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic presentada ahir per María Jesús Montero. Albert va posar en relleu una oposició frontal amb què s’escenifica l’habitual xoc contra l’Executiu central des de l’Administració madrilenya pels seus acords amb forces independentistes catalanes, en aquest cas amb ERC.
La consellera madrilenya, de fet, va ironitzar sobre l’assumpte a la sortida de la reunió. "Ens ha sorprès molt que [Oriol] Junqueras no hagi presidit el Consell de Política Fiscal i Financera, ja que és ell el que ha dissenyat el model. Hi ha enviat la seva delegada Montero per intentar blanquejar aquest xantatge", va declarar. També es va referir a la proposta de reforma com a "corrupció d’Estat". Víctor Rodríguez.
Castella-la Manxa esclata
El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, va esclatar ahir contra el Govern arran del sistema de finançament autonòmic. Alhora que Montero exposava els detalls del model als consellers autonòmics, Page carregava públicament contra l’Executiu perquè considerava "lamentable que Junqueras tingui més informació que la resta", en al·lusió al fet que el nou sistema es va tancar en la trobada del 8 de gener entre el cap de l’Executiu i el líder d’ERC.
Page va atribuir directament l’acord aconseguit al fet que "ara el Govern està sota mínims, sense poder treure ni tan sols uns Pressupostos". "Seria força paradoxal que no surtin els Pressupostos però sí els privilegis per als independentistes", va continuar, abans de mostrar el seu desig que decaigui el nou sistema: "No sortirà, no ha de sortir". May Mariño / Ana Cabanillas.
"Trepitjada" a Castella i Lleó
El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va criticar la proposta i la va qualificar com "una trepitjada als serveis públics" de la comunitat autònoma. Durant la intervenció després de la presentació del Pla d’inversions d’Indra a Castella i Lleó, Mañueco va remarcar que Castella i Lleó "gestiona amb eficàcia els serveis públics". "Aprofitem bé els recursos que tenim i no volem que ens els prengui ningú", va defensar. "Veiem amb moltíssima preocupació la proposta del Govern, perquè no es pot entendre, és una trepitjada als serveis públics de Castella i Lleó", va insistir el president, que va recordar que la comunitat representa "gairebé el 20 per cent del territori nacional i el 5 per cent de la població", però només rebria "l’1,29 per cent dels nous fons" plantejats en el repartiment.
València endureix les crítiques
El nou model de finançament autonòmic plantejat pel Govern va passar de "no pintar malament" per a la Generalitat Valenciana a ser "molt negatiu" en sols 48 hores. El conseller d’Hisenda, José Antonio Rovira, que dilluns admetia que l’increment de 3.669 milions a l’any que calcula l’Executiu per al País Valencià podia ser positiu tot i que demanava més dades al ministeri, va virar ahir cap a la posició més dura que defensa la direcció nacional del PP i després de la reunió amb Montero va carregar contra el nou sistema plantejat per la Moncloa perquè està, segons Rovira, dissenyat per afavorir Catalunya. "És un xantatge de Montero, que marxa a Andalusia (com a candidata del PSOE a la Junta) i ha volgut presentar a última hora un model que s’ha tret de la màniga en què la gran beneficiada és Catalunya i Andalusia també una mica perquè té la seva campanya", va assenyalar Rovira a la fi del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), una reunió en què els territoris del PP confiaven rebre més informació de l’Executiu però, segons va denunciar el conseller, no va ser així. Mateo L. Belarte.
Canàries, decebuda
També va mostrar decepció la consellera d’Hisenda del Govern de les Canàries, Matilde Asián, que va constatar que la ministra d’Hisenda no va aportar informació nova ni documentació tècnica que permetin avaluar amb rigor la proposta del Govern central sobre el nou sistema de finançament autonòmic. La consellera va lamentar que el Ministeri d’Hisenda es limités a reproduir els mateixos arguments ja coneguts a través dels mitjans de comunicació. "No ens han informat de res més; la ministra ha fet un repàs de tot el que va dir en la premsa", va afirmar. Asián va resumir el resultat de la trobada de manera taxativa: "Estem com estàvem abans", remarcant que les comunitats no van obtenir dades addicionals de valor i "les Canàries continuen a la cua en el finançament". Flora Marimón.
Múrcia: "Se la poden quedar"
"Ells s’ho han cuinat, que s’ho mengin tots sols, però que no comptin amb nosaltres". Amb aquesta claredat es va mostrar el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, després d’assabentar-se, mentre es produïa la reunió del CPFF, que la Regió de Múrcia continuarà estant infrafinançada amb el nou model negociat entre el líder d’ERC, Oriol Junqueras, i el president del Govern central, Pedro Sánchez. "El que pretenen és que ens empassem que els murcians passin de ser els espanyols més mal finançats a ser els tercers més mal finançats", va assenyalar López Miras, que va indicar tot seguit que tant Junqueras com Sánchez "es poden quedar amb la seva reforma com ells vulguin". Jaime Ferrán.
Astúries, oberta al diàleg
La reunió d’ahir va acabar sense gairebé dades noves sobre el sistema proposat pel Govern central, però amb una afirmació clau de la titular d’Hisenda: "No es tracta d’un punt final, sinó d’un punt de partida", segons va traslladar l’Executiu asturià. Aquesta declaració implica que el Govern s’obre ara a rebre propostes de cada comunitat autònoma i a portar a terme reunions específiques amb cada regió, fet que, en tot cas, ja estava previst. El Principat espera poder-hi afegir propostes pròpies perquè siguin incorporades en un hipotètic nou model, "si n’hi ha", van indicar fonts del Govern asturià. Gimena Llamedo, la seva vicepresidenta, va ser la que va representar l’Executiu autonòmic en la reunió. En qualsevol cas, Astúries va manifestar durant la cita que no comparteix alguns dels criteris valorats per l’Executiu central per al nou repartiment de finançament. Xuan Fernández.
Extremadura, per la "igualtat"
La consellera d’Hisenda i Administració Pública en funcions, Elena Manzano, va ratificar en el CPFF el rebuig de la Junta d’Extremadura a la proposta i va defensar que tots els espanyols tenen dret a rebre serveis públics de qualitat. "Venim a defensar la Constitució espanyola, la igualtat i la justícia", va assenyalar minuts abans d’iniciar-se la reunió. Manzano va recordar que Extremadura rebrà "zero euros" del paquet de 21.000 milions que ha anunciat el Govern central, una proposta que segons el seu parer no representa les comunitats que tenen "uns seriosos problemes de despoblació" al prioritzar-se aquesta al 97%. Rocío Entonado Arias.
Andalusia trasllada el "no"
El Govern de Juanma Moreno va acudir a la trobada amb una posició de rebuig ferm i sense cap intenció d’obrir cap negociació. "És un sistema que neix mort", va concloure la consellera Carolina España, per afegir-se així al front comú de tots els territoris governats pel PP i també alguns de governats pel PSOE com Castella i Lleó i Astúries. En el cas andalús la proposta comporta un sensible increment de la capacitat econòmica. Concretament, amb el nou repartiment es concedeixen 4.850 milions d’euros addicionals i alhora es fixa el compromís de revisar el Fons de Compensació Interterritorial per aportar 965 milions d’euros addicionals. Javier Alonso.
Aragó: "no la defensa ningú"
La que segons Fedea és la comunitat més perjudicada pel model que pretén instaurar Montero també va rebutjar la proposta. El conseller d’Hisenda, Roberto Bermúdez de Castro, va censurar la forma i el fons del nou sistema: "Aquesta proposta del model és tan bona que no la defensa ningú". El representant aragonès a la taula del CPFF, acompanyat pel director general de Pressupostos, Ignacio Barquero, va criticar el paper d’Oriol Junqueras, d’ERC, en la negociació del nou model. S. H. V.
Galícia, del tot en contra
El president de la Xunta, Alfonso Rueda, va intervenir de manera rotunda i va assegurar que Galícia farà "tot el que sigui possible perquè no es faci realitat" aquest nou model plantejat pel Govern. Després de participar en l’acte de col·locació de la primera pedra a la planta de carbó vegetal de Xeal, a Dumbría (la Corunya), va considerar que es tracta d’un model que està destinat a "beneficiar clarament" una comunitat, que és Catalunya, mentre es "pren" a les altres. X. A. Taboada.
Balears defuig "engrunes"
El Govern balear es mostra disposat a negociar la reforma del sistema de finançament autonòmic, però rebutja frontalment la forma en què el Govern ha iniciat el procés. El vicepresident primer i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, adverteix a Madrid que el nou model "no es pot negociar pensant únicament en una comunitat autònoma i deixant les engrunes a les altres", i responsabilitza directament la ministra Montero d’haver arrencat la negociació "molt malament". Guillem Porcel.
La Rioja es veu "penalitzada"
El Govern de La Rioja va reclamar en el consell la retirada de la proposta de reforma perquè considera que "penalitza severament la nostra regió, com ja adverteixen els experts i les dades avançades". Una proposta "sense cap mena de negociació multilateral que és una desconsideració i un càstig per a La Rioja, la regió més perjudicada". D’aquesta manera ho va plantejar el conseller d’Hisenda, Governança Pública, Societat Digital i Representació, Alfonso Domínguez, durant la intervenció en la trobada, en què va criticar que el model "deixa La Rioja com la comunitat més mal tractada en l’assignació del repartiment dels nous fons".
"Perniciosa" per a Cantàbria
La comunitat va expressar en la reunió "total rebuig" de la "perniciosa i perjudicial" proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic plantejat pel Govern. Així ho va expressar en la reunió el conseller d’Economia, Luis Ángel Agüeros (PP), que va denunciar que Cantàbria és una de les "més afectades" per aquesta proposta i va mostrar malestar perquè a la comunitat "no hi arribarà ni un euro" dels 21.000 milions més "que el Govern diu que es repartiran". "Es tracta que la comunitat rebi els mateixos recursos per finançar uns serveis cada vegada més costosos, i sovint imposats per l’Estat, de manera que comunitats com Cantàbria han de fer un esforç i aportar la diferència", va indicar.
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris