Consell de Política Fiscal i Financera
Romero: "És una oportunitat i la solidaritat no està en dubte"
Catalunya es queda sola defensant el nou finançament davant la resta d’autonomies
La consellera critica els seus homòlegs per esgrimir arguments contraris «buits de rigor i contingut»
Sara González
Alícia Romero va ser la protagonista d’una prèdica al desert durant el Consell de Política Fiscal i Financera. La consellera d’Economia de la Generalitat va constatar ahir, com era previsible, que Catalunya està sola defensant el nou finançament, per més que sortís de la reunió enarborant que s’ha obert una "finestra d’oportunitat" que no es pot desaprofitar. El cop de porta no només va ser unànime per part dels territoris sota comandament del PP, sinó que el model també va ser rebutjat sense embuts pels dos governats pel PSOE. De poc –o res– va servir el desplegament d’arguments de la part catalana per afirmar que la fórmula de repartiment de recursos plantejada és "més justa" i que el pastís és més gran per a tots. "La solidaritat no està en dubte", va afirmar la consellera durant el debat.
La dirigent del Govern de Salvador Illa va posar un especial afany a recalcar que, per més que es plantegi que rebi 4.686 milions d’euros més, Catalunya és una comunitat aportadora neta al sistema, que fins ara ha sigut solidària i que ho continuarà sent, i fins i tot va citar tant ERC com Junts per explicar als seus homòlegs de la resta d’autonomies que en els programes electorals dels independentistes s’inclou aquesta solidaritat. "Si els llegeixen, ho veuran", va assegurar. Però si alguna cosa precisament genera anticossos a la resta de territoris és que el model de finançament s’hagi pactat amb Oriol Junqueras.
El desplegament d’arguments
La foto del líder dels republicans estrenyent la mà a Pedro Sánchez a la Moncloa no va fer més que encendre encara més els que critiquen que el model és "insolidari" i ha sigut dissenyat bilateralment per "privilegiar" els independentistes i Salvador Illa, principal escuder del president del Govern. Conscient d’això, Romero havia demanat explícitament al PP abans de la trobada discutir de manera responsable i "serena" sobre dades en lloc d’acollir-se a arguments que, segons el seu parer, agiten l’"anticatalanisme". La seva petició va ser en va perquè a la sortida va qualificar de "buides de rigor i contingut" les intervencions dels populars, tot i que no per això va renunciar a recitar les bondats del pacte.
Durant el seu torn al Consell, va tornar a insistir que el model és "més just i equitatiu" perquè amb el que ara està vigent hi ha una diferència de 1.500 euros per habitant entre la comunitat més ben finançada i la que menys rep, mentre que amb la fórmula proposada aquesta distància es reduiria a 500 euros. Ja abans havia recordat que Extremadura rep en aquests moments 1.000 euros més per habitant que Múrcia. També va recordar que la injecció de 21.000 milions al sistema permet que "tothom guanyi" perquè el pastís és més gran. No va oblidar, pensant en el que queda pendent de resoldre amb ERC, celebrar que es posi fi a les bestretes, que va qualificar de "gran notícia".
Subscriu-te per seguir llegint
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris