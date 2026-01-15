Sumar veu en les discrepàncies amb Sánchez una oportunitat de diferenciar-se
Ana Cabanillas
El soci minoritari del Govern fa balanç de l’últim xoc viscut en el si de la coalició, després d’anunciar Pedro Sánchez bonificacions per als propietaris que mantinguessin els preus de lloguer, fet que va fer que Sumar sortís en tromba contra la proposta. Un enfrontament públic que en la coalició de Yolanda Díaz confien a poder rendibilitzar políticament, al considerar que és un reconeixement a la seva política d’habitatge i una manera de marcar distàncies davant del camí adoptat pel PSOE, que titllen d’ineficaç i immobilista.
En l’espai d’esquerres són molts els qui creuen que Sumar té més a guanyar en aquesta batalla que no pas perdre. "Ens va bé", coincideixen diverses veus. "Ens permet diferenciar-nos", puntualitza una de les veus. L’enfrontament entre l’ala socialista i la mateixa Yolanda Díaz arran d’aquest assumpte comporta, creuen, un "reforç" de les seves posicions pròpies davant l’ala socialista, amb què han tingut serioses dificultats a l’hora de diferenciar-se aquesta legislatura.
Dificultats en altres àrees
A Sumar recorden el decret sobre habitatge que van anunciar a l’octubre, en què ja demanaven la pròrroga dels més de 600.000 contractes de lloguer a punt de vèncer i la pujada dels quals podria afectar 1,6 milions de persones. "Hem instal·lat una idea que cal que no pugin els preus d’aquests contractes de lloguer", resumeix un dirigent de la coalició. "I gràcies a la feina que des de fa mesos fem en aquest marc, el contrast és més evident amb la proposta del PSOE", adverteix.
Sumar veu una oportunitat en aquesta conjuntura per agafar força, en contrast amb polèmiques més espinoses en què tenen més dificultats per marcar el seu propi perfil. És el cas dels acords amb les forces independentistes, com els pactes amb Junts o l’acord amb ERC per al model de finançament autonòmic, segons admeten.
