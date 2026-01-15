Von der Leyen, disposada a abordar la seguretat de l'Àrtic amb Trump malgrat les amenaces sobre Groenlàndia
La presidenta de CE reitera que l'illa "pot comptar" amb la UE però remarca el paper de l'OTAN en la discussió
ACN
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat que la Unió Europea "continuarà treballant" amb els Estats Units en la seguretat de l'Àrtic malgrat les amenaces del president nord-americà, Donald Trump, sobre Groenlàndia. En roda de premsa des de Xipre, Von der Leyen ha reiterat que l'illa "pot comptar" amb el suport de la UE, però ha matisat que les "discussions" sobre la seguretat del territori pertanyen a l'OTAN. "Groenlàndia pot comptar amb nosaltres políticament, econòmicament i financerament. Quant a la seguretat, els debats sobre la seguretat de l'Àrtic són, per davant de tot, un assumpte fonamental de l'OTAN. Tot i això, vull subratllar que la seguretat de l'Àrtic també és fonamental per a la UE", ha dit.
"La UE té una molt bona reputació a Groenlàndia i comptem amb l'excel·lent cooperació que mantenim. Per tant, continuarem el nostre treball en matèria de seguretat a l'Àrtic amb els nostres aliats i socis, també els Estats Units", ha afegit la presidenta de la Comissió Europea.
Von der Leyen ha evitat comentar l'enviament d'una missió a Groenlàndia anunciat per diversos estats membres, entre els quals Alemanya, França i Suècia. Tanmateix, ha insistit que la seguretat de l'Àrtic "té una enorme importància" per a la UE i ha subratllat la voluntat del bloc comunitari de continuar incrementant les inversions a l'illa per ampliar la cooperació.
