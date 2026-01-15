L’estratègia exterior de la Casa Blanca
Washington comença a retirar part del seu personal al Pròxim Orient
El moviment és semblant al que es va fer els dies previs a l’atac a l’Iran l’estiu passat
Trump va insinuar dimarts una intervenció imminent
«Si les condicions ho permeten, poden sortir per terra a través de Turquia i Armènia», diu un comunicat
Alguns països àrabs serien contraris a una intervenció perquè podria afectar el preu del petroli
Ricardo Mir de Francia
Els Estats Units han començat a evacuar part del seu personal estacionat a la base militar nord-americana més gran del Pròxim Orient, una mesura que arriba després que el seu president animés els iranians a continuar protestant al carrer i suggerís que Washington intervindrà aviat al país persa. "L’ajuda està en camí", va escriure dimarts Donald Trump.
El replegament de forces està en marxa a la base aèria d’Al-Udeid, situada en territori de Qatar, on treballen unes 10.000 persones, tot i que mitjans com Fox News afirmen que el mateix procediment s’estaria implementant en altres bases de la regió "com a mesura de precaució". Aquesta mateixa coreografia es va escenificar durant els dies previs a l’atac massiu que va llançar l’estiu de l’any passat el Pentàgon contra les instal·lacions nuclears iranianes, tot just després que Israel bombardegés el país i s’embranqués en una guerra que va durar 12 dies amb la República Islàmica.
El canvi de règim a l’Iran és una vella aspiració d’Israel i els Estats Units, àvids per treure’s de sobre la potència que més activament ha resistit els seus plans hegemònics a la regió. Durant anys els dos països han recorregut a tota classe de maniobres de guerra bruta, moltes d’elles documentades en els mitjans, per mirar de debilitar el règim clerical iranià, des del sabotatge fins als ciberatacs passant pels atemptats terroristes contra científics nuclears i funcionaris perses.
Consells de l’Ambaixada
La revolta popular en curs els dona una nova oportunitat per aconseguir-ho. Centenars de manifestants iranians han sigut assassinats per l’aparell de seguretat del règim des que van començar les protestes a finals de desembre, desencadenades inicialment per la crisi econòmica que experimenta el país, amb la depreciació del rial com a principal detonant.
A més de l’evacuació de part del seu personal a Al-Udeid, l’Ambaixada virtual dels Estats Units a Teheran va demanar als seus ciutadans que abandonin el país com més aviat millor. "Els ciutadans dels Estats Units haurien d’abandonar l’Iran immediatament", va dir l’Ambaixada en un comunicat, el tercer d’aquesta mateixa índole en els últims cinc dies. "Si les condicions ho permeten, poden considerar abandonar l’Iran per terra a través de Turquia i Armènia".
Trump va anunciar dimarts que tots els contactes per buscar una solució negociada amb les autoritats iranianes queden suspesos fins que cessi la repressió contra els manifestants, un escenari improbable a curt termini. En aquest mateix missatge, el republicà va instar els iranians a "prendre les institucions" per tombar el règim. Gairebé paral·lelament, a Washington va tornar a reunir-se el Consell de Seguretat Nacional per abordar les opcions per a una possible intervenció a l’Iran. El menú inclou des d’atacs militars fins a noves rondes de sancions, ciberatacs o un suport més ferm i no especificat als centenars de milers d’iranians que es juguen la vida al carrer protestant contra el règim teocràtic. Teheran ha amenaçat d’atacar les bases militars dels Estats Units a la regió si Washington acaba apostant per l’agressió militar.
Reticències àrabs
Els països àrabs del golf Pèrsic guarden molt de silenci. Durant anys, alguns d’ells van recolzar sense embuts una venjança amb la teocràcia xiïta, però avui no tots ho tenen tan clar. Segons informa The Wall Street Journal, tant l’Aràbia Saudita com Omar i Qatar haurien transmès a la Casa Blanca que una operació de canvi de règim a Teheran afectaria negativament el preu del petroli i perjudicaria en última instància l’economia nord-americana. Entre altres coses tenen por que l’Iran pugui tancar l’estret d’Ormuz, per on transita el cru de la regió. D’acord amb aquesta mateixa font, l’Aràbia Saudita hauria transmès a l’Administració Trump que no permetrà l’ús del seu espai aeri per a un potencial atac.
Hi ha igualment altres possibles consideracions que ajudin a explicar la posició de Riad i la dels seus aliats. Tots ells són règims autoritaris, no gaire diferents del que impera a Teheran, amb marcs jurídics que també es fonamenten en la llei islàmica. La seva fràgil legitimitat política els ha conduït històricament a oposar-se als canvis de règim a la regió, particularment a l’Aràbia Saudita.
