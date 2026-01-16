Onada de protestes
Albares demana als espanyols a l’Iran que surtin del país en vols comercials
Teheran assegura ara que «no hi ha pla de penjar» els manifestants que s’han detingut
Trump afirma que "la violència s’ha aturat"
Mario Saavedra
Els aproximadament 140 espanyols i hispanoiranians que resideixen a l’Iran haurien de sortir del país en vols comercials davant la gravetat de les protestes i la repressió del règim dels aiatol·làs, i davant la possibilitat d’una intervenció dels Estats Units. Així ho va reclamar ahir el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, just abans d’entrar al Congrés, on va comparèixer a petició pròpia per explicar la posició d’Espanya davant la situació de Veneçuela després de l’operació de captura de Nicolás Maduro.
La compareixença es va produir poc abans que el president del Govern, Pedro Sánchez, i el cap de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, es reunissin per mirar d’unir forces davant una situació internacional cada vegada més crítica, amb intervencions dels EUA a Veneçuela i amenaces d’annexió de Groenlàndia, amb la guerra d’Ucraïna encara calenta i en plena inestabilitat a l’Iran.
Albares va explicar que el ministeri està monitoritzant la situació "pràcticament al minut", però que per ara no es planteja evacuar el personal diplomàtic. Va assenyalar que encara hi ha mitjans comercials per sortir del país i que Espanya ha actualitzat les seves recomanacions de viatge per als ciutadans espanyols a l’Iran. Va matisar que molts d’ells tenen doble nacionalitat i tenen allà la seva vida establerta, però va insistir en la conveniència de sortir davant el deteriorament de la situació.
"Repressió brutal"
Albares va exigir al Govern iranià el final de la "repressió brutal", el restabliment de les comunicacions, especialment internet, el cessament de les detencions arbitràries i el respecte a la llibertat de manifestació i expressió. Sobre el risc d’una intervenció dels EUA o d’una altra potència, va deixar ben clara la seva oposició: "Una acció unilateral externa no aportarà estabilitat" i "tots hem d’evitar les situacions de caos".
El cap de la diplomàcia també va defensar el suport d’Espanya a Groenlàndia i Dinamarca davant qualsevol pressió externa. Va remarcar que Groenlàndia "vol continuar sent part de Dinamarca" i va emmarcar el suport com una defensa del seu "somni europeu", al tractar-se d’un territori integrat a un Estat membre de la UE i de l’OTAN. Per la seva banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va dir que Espanya s’obre a enviar soldats a la missió conjuminada per la Unió Europea per reforçar la seguretat de Groenlàndia.
El ministre de Relacions Exteriors de l’Iran, Abbas Araghchi, va afirmar aquest dimecres que no hi ha cap pla per penjar manifestants detinguts durant les protestes que sacsegen el país i va rebutjar les versions que circulen sobre execucions per aquest motiu. Hores abans, el cap del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, havia assegurat en un missatge difós per la televisió pública que les autoritats no dilatarien els càstigs i portarien a terme judicis i execucions "ràpides". El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar ahir que, segons informes a què va tenir accés, les matances aparentment s’han aturat.
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any