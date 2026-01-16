Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut a la CerdanyaAeroport del PratCites ràpidesPIB de ManresaAccident mortal a la C-16Grant GoldenBaxi Manresa
instagramlinkedin

Seguretat

Brussel·les dona via lliure a 38.000 milions en préstecs per a defensa

La Comissió Europea aprova els plans nacionals de vuit països, entre ells Espanya

Una de les principals febleses de la Defensa europea és la capacitat de transport de tropes i armament enfront de la qual té els Estats Units.

Una de les principals febleses de la Defensa europea és la capacitat de transport de tropes i armament enfront de la qual té els Estats Units.

Beatriz Ríos

Brussel·les

La Comissió Europea va donar ahir el vistiplau a concedir préstecs per un valor total de 38.000 milions d’euros a vuit països, entre els quals Espanya, perquè augmentin la seva despesa en defensa i reforcin les capacitats crítiques de la Unió Europea davant les diferents amenaces a què s’enfronta el bloc. La "Unió de la defensa" és cada vegada més una realitat. Amb aquesta decisió, que l’Executiu comunitari va qualificar de "fita en l’esforç d’Europa per enfortir la seva seguretat", Brussel·les comença a traduir decisions polítiques en inversions. A la pràctica, la Comissió va aprovar els plans nacionals d’inversió de defensa de vuit països: Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Croàcia, Xipre, Portugal, Romania i Espanya.

Espanya és el país dels 19 que han demanat préstecs que menys diners ha sol·licitat. En total, el Govern espanyol rebrà 1.000 milions d’euros. Aquest instrument posa a disposició dels socis un total de 150.000 milions. Brussel·les va donar el vistiplau al desemborsament de 38.000 ahir.

L’instrument de finançament, conegut com a SAFE (Acció de Seguretat per a Europa), per les sigles en anglès, és part de l’estratègia comunitària per reforçar la capacitat de defensa en bloc. L’any passat, els líders van identificar llacunes en les capacitats "crítiques", és a dir, àrees on Europa tenia debilitats. Són precisament aquestes debilitats les que aspiren a contribuir a reparar aquests diners.

Compres i reforç

En els seus plans d’inversió, els governs han de descriure accions concretes en alguna de les dues categories de l’instrument. La despesa s’ha d’utilitzar bé per a la compra d’armament, munició, equipament militar o sistemes de protecció d’infraestructures crítiques, bé per reforçar els sistemes de defensa antiaèria, de vigilància marítima o de seguretat en l’espai.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents