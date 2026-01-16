Gir a Llatinoamèrica
El poder econòmic de Veneçuela a Espanya
Bancs amb aspiracions, cadenes de restauració d’alt nivell i, per descomptat, negocis immobiliaris de luxe... La xarxa d’empresaris veneçolans es reparteix entre exiliats, però també compta amb afins al règim creat per Hugo Chávez.
L’exemple amb més pes econòmic és el de Juan Carlos Escotet, president d’Abanca
En l’àmbit immobiliari destaca la família Capriles, amb presència a Madrid
Alejandro Betancourt sobresurt entre l’empresariat més pròxim al chavisme
Monique Zamora Vigneault
Del control d’un banc gallec comprat per 1.000 milions i amb un volum d’actius de 83.000 milions, a la reconversió d’edificis clàssics en habitatges de luxe, passant per grans operacions urbanístiques i marques de restauració. El capital veneçolà –principalment grans fortunes, family offices i emprenedors– ha anat teixint a Espanya una xarxa de poder que es deixa notar a la banca, el maó i el consum, amb noms propis com Juan Carlos Escotet, la família Capriles, Alberto Finol o el fundador de Goiko. No són els únics, ja que empresaris afins al règim de Nicolás Maduro i abans d’Hugo Chávez, com Leopoldo Alejandro Betancourt, Pedro José de Jesús Benito Trebbau, Francisco Convit Guruceaga o Raúl Gorrín Belisario, també compten amb negocis en els últims anys al país. ¿Qui ostenta el poder econòmic de Veneçuela a Espanya?
El cas més evident del poder econòmic veneçolà a Espanya és el de Juan Carlos Escotet. Tot i que va néixer a Madrid i va emigrar de nen amb la seva família a Veneçuela, aquest empresari va comprar el 2013 per mil milions d’euros NovaCaixaGalicia Banco –actual Abanca–, una entitat sorgida de la fusió de Caixa Nova i Caixa Galicia i rescatada pel FROB. Després del canvi de control, Escotet ha impulsat el creixement de l’entitat, per exemple, amb la integració del negoci de Deutsche Bank a Portugal. La seva fortuna personal s’estima en 6.900 milions d’euros, segons Forbes. Des del banc gallec controla diverses empreses de la zona, com la companyia d’autobusos Monbus, el celler Dominio de Tares o la concessió de l’Autovía do Salnés (AG-41), a més d’equips de futbol com l’històric Deportivo de la Coruña, que milita en la segona divisió i compta amb un suport financer continu de l’entitat.
El gran destí de la inversió veneçolana en Espanya ha sigut, com en tants altres casos, el sector immobiliari, en què algunes family offices han desplegat les seves capitals en vivenda o hotels, mentre altres grups han emprès el seu propi camí empresarial. A grans trets, els nascuts en aquest país llatinoamericà no són dels grans compradors de cases: des del 2016 amb prou feines han adquirit 11.700 vivendes, l’1% de totes les que han passat en mans d’estrangers, segons el Consell General del Notariat. El preu mitjà d’aquestes amb prou feines ha rondat els 1.742 euros per metre quadrat, davant la mitjana dels forans de 1.914 euros, import que denota que majoritàriament són immobles en zones humils i no luxosos.
No obstant, algunes accions han marcat un abans i després en aquest sector. El cas paradigmàtic és el de la família Capriles, que va tenir nombrosos negocis a Veneçuela, entre ells una cadena de televisió (Cadena Capriles) venuda el 2013. Una part d’aquesta saga va desembarcar a Espanya, entre ells els cosins Axel Daniel i Miguel Ángel Capriles, els directius darrere de la promotora immobiliària Gran Roque. Tot i que la seva primera inversió va ser un bloc d’apartaments turístics a Barcelona, Gran Roque ràpidament va virar la major part dels seus inversors a Madrid, on ha transformat grans edificis clàssics en habitatge de luxe, principalment als barris de Justícia i Salamanca, els més nobles de la capital.
Hamburgueseria Goiko
Una de les grans històries d’emprenedoria de veneçolans a Espanya és la d’Andoni Goicoechea, que va aterrar a Madrid amb l’objectiu d’estudiar l’examen del MIR. Finalment, però, va acabar fundant una cadena d’hamburgueseries, Goiko, amb un préstec de 50.000 euros atorgat pel seu pare. Aquesta cadena va ser la pionera al sector de les hamburgueses gurmet el 2013. El 2018, Goicoechea va vendre el 80% de la companyia, valorada en 150 milions d’euros, a L Catterton, fons de capital risc de LVMH, el gegant francès de la moda amo de marques com Louis Vuitton, Dior, o Moët & Chandon. Després de la desinversió, l’empresari va tornar a llançar una altra marca d’hamburgueses, Basics by Goiko, enfocada en petits locals smash burgers i comandes a domicili.
El capital veneçolà a Espanya va més enllà d’exiliats i inversors o empresaris que han vist una oportunitat a Espanya. El chavisme o persones vinculades també deixen empremta en el poder econòmic a Espanya. Un exemple és la cadena d’ulleres de sol Hawkers, impulsada pel magnat veneçolà Alejandro Betancourt, considerat un dels bolichicos més destacats. El terme col·loquial barreja bolívar, la divisa de Veneçuela, i noi, i es refereix a aquells empresaris afins al chavisme que es van lucrar, suposadament, amb contractes de l’Estat veneçolà fa unes dècades. Betancourt va aterrar a Espanya cap al 2014 i dos anys més tard, el 2016, va fundar Hawkers.
En els darrers anys, l’empresari ha estat sota la lupa per presumptes vincles amb l’Estat veneçolà. La seva fortuna està vinculada a Derwick Associates, el gegant d’energia i infraestructures que va fundar en Veneçuela el 2003, un negoci que ha sigut objecte de nombroses investigacions als Estats Units. A Espanya, el desembre del 2025, l’Audiència Nacional va iniciar una investigació per presumpte blanqueig de capitals en què va ser inclosa Hawkers pels seus vincles a la petrolera estatal de Veneçuela, Petrolis de Veneçuela (PDVSA)..
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 "matchs" i un èxit d'assistència
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any